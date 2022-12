Vierde nationale allroundtitel voor Rijpma-de Jong, Roest wint alle afstanden

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zich woensdag in Heerenveen voor de vierde keer in haar schaatsloopbaan tot Nederlands kampioene allround gekroond. Bij de mannen greep Patrick Roest zijn tweede titel door alle afstanden te winnen. Hij is daarmee de eerste man die alle afstanden wint bij het NK allround sinds Sven Kramer in 2008.

Rijpma-de Jong finishte in Thialf als derde op de afsluitende 5.000 meter en daarmee hield ze Marijke Groenewoud achter zich in het klassement.

De 27-jarige schaatsster van Jumbo-Visma stond er bij het ingaan van de slotafstand uitstekend voor als leider in het klassement.

Door een indrukwekkend baanrecord op de 1.500 meter van 1.52,92 had de Friezin een marge van 9,93 seconden opgebouwd ten opzichte van Groenewoud, die vóór woensdag nog nooit een 5 kilometer had geschaatst.

Groenewoud zette op de slotafstand weliswaar de aanval in en versloeg Rijpma-de Jong in een rechtstreeks duel, maar kon haar niet meer voorbij in het klassement.

Vierde titel voor Rijpma-de Jong

De winst op de afsluitende 5 kilometer was voor Sanne in 't Hof, die Groenewoud (6.55,75) en Rijpma-de Jong (6.57,06) met een tijd van 6.53,23 voor bleef.

Joy Beune eindigde na een derde plek op de 1.500 meter en een zesde tijd op de 5.000 meter uiteindelijk als derde in het klassement, met 37,15 seconden voorsprong op Robin Groot. Beune mag net als Rijpma-de Jong en Groenewoud naar het EK allround. Dat toernooi is volgende week (6-8 januari) in het Noorse Hamar.

Rijpma-de Jong had dinsdag al de leiding gepakt bij het NK allround door op de eerste dag de 500 meter te winnen en als tweede te eindigen op de 3.000 meter.

De Friezin werd eerder Nederlands kampioene allround in 2016, 2020 en 2021. Dat waren ook de laatste drie NK's waaraan ze deelnam. De Friezin is ook de titelverdedigster op het EK allround. Ze won het EK allround twee keer, in 2019 en in 2021.

Titelverdedigster Merel Conijn kwam na vier afstanden niet verder dan de zesde plek in de algemene rangschikking. Regerend wereldkampioene allround Irene Schouten besloot het NK over te slaan.

Antoinette Rijpma-de Jong viert haar baanrecord op de 1.500 meter. Foto: Pro Shots

Roest overtuigend naar tweede titel

Bij de mannen ging de titel naar de 27-jarige Roest, die in Thialf alle afstanden wist te winnen. Daarmee is hij de eerste man die alle afstanden wint bij het NK allround sinds Kramer in 2008.

De schaatser van Reggeborgh sloot het toernooi af met een zege op de afsluitende 10 kilometer (12.44,52). Roest was bij het ingaan van de vierde en laatste afstand al praktisch zeker van zijn tweede nationale allroundtitel.

De Lekkerkerker was eerder op de dag een klasse apart op de 1.500 meter, nadat hij dinsdag al de 500 en 5.000 meter had gewonnen.

Roest klokte 1.44,05 op de schaatsmijl: ruim een seconde sneller dan Jordy van Workum (1.45,37). Op de afsluitende 10 kilometer had Roest daardoor een voorsprong van maar liefst 45,22 seconden op Van Workum, oftewel meer dan een rondje.

De 22-jarige Van Workum klom door een persoonlijk record op de 1.500 meter van de vierde naar de tweede plek in het klassement, maar eindigde na een zevende plek op de 5 kilometer alsnog naast het allroundpodium: vijfde.

Beau Snellink, die voor het ingaan van de slotafstand nog vierde stond, schoof door zijn tweede plek en een persoonlijk record op de 10 kilometer (12.52,51) op naar de tweede plek in de eindstand.

Marcel Bosker, die derde werd op de 1.500 meter en als vierde eindigde op de slotafstand, eindigde als derde in het klassement.

Roest won het NK allround eerder in 2021. De schaatser deed vorig seizoen niet mee aan het allroundtoernooi, omdat hij zich toen voorbereidde op de Olympische Spelen van Beijing. Daar won hij twee keer zilver, op de 5000 en 10.000 meter.

Roest, Snellink en Bosker mogen net als Rijpma-de Jong, Groenewoud en Beune naar het EK allround in het Noorse Hamar.

