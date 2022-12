Rijpma-de Jong breekt baanrecord van Wüst, Roest ook op weg naar allroundtitel

Antoinette Rijpma-de Jong heeft woensdag bij het NK allround in Heerenveen een indrukwekkend baanrecord geschaatst op de 1.500 meter. De Friezin verstevigde daardoor de leiding in het klassement, met alleen nog de 5 kilometer te gaan. Bij de mannen boekte Patrick Roest zijn derde afstandszege.

Rijpma-de Jong is de eerste vrouw die in Thialf onder de 1.53 rijdt op de 1.500 meter. Met een tijd van 1.52,95 dook de drievoudig Nederlands kampioene allround onder het bijna drie jaar oude baanrecord van de inmiddels gestopte Ireen Wüst, die vanaf het middenterrein toekeek.

De 27-jarige Rijpma-de Jong reed in een rechtstreeks duel bijna twee seconden weg bij Marijke Groenewoud (1.54,90), haar enige concurrent in de strijd om de nationale allroundtitel. De nummer twee van de 1.500 meter én het klassement moet op de 5 kilometer 9,93 seconden goedmaken op Rijpma-de Jong. Groenewoud schaatste nog niet eerder een 5.000 meter.

Joy Beune eindigde in 1.55,68 als derde op de 1.500 meter. De rijdster van Team IKO staat ook derde in het klassement, op 20,78 seconden van Rijpma-de Jong. Robin Groot (vierde op 29,80 seconden) lijkt nog haar enige concurrente in de strijd om de laatste podiumplek.

Titelverdedigster Merel Conijn is na drie van de vier afstanden de nummer zes in de algemene rangschikking. Regerend wereldkampioene allround Irene Schouten besloot het NK over te slaan.

Antoinette Rijpma-de Jong viert haar baanrecord op de 1.500 meter. Foto: Pro Shots

Roest heeft meer dan een rondje voorsprong

Bij de mannen is de winnaar na drie van de vier afstanden al praktisch zeker. Roest was op de 1.500 meter een klasse apart, nadat hij dinsdag al de 500 en 5.000 meter had gewonnen.

De 27-jarige Roest klokte 1.44,05 op de schaatsmijl. De nummer twee Jordy van Workum was ruim een seconde langzamer: 1.45,37. Op de afsluitende 10 kilometer verdedigt Roest een voorsprong van naar liefst 45,22 seconden op Van Workum, oftewel meer dan een rondje.

De spanning bij het mannentoernooi zit in de strijd om de twee podiumplekken achter Roest. De 22-jarige Van Workum klom door een persoonlijk record op de 1.500 meter van de vierde naar de tweede plek in het klassement. Marcel Bosker (derde in 1.45,97) bleef derde. Zijn achterstand op Van Workum is 1,12 seconden.

Beau Snellink zakte van plek twee naar plek vier. De stayer van Jumbo-Visma, dinsdag tweede op de 5 kilometer, noteerde een persoonlijk record op de 1.500 meter (1.47,22), maar dat was slechts de zevende tijd van de dag. Snellink moet op de 10 kilometer 8,48 seconden goedmaken op Van Workum en 7,34 seconden op Bosker.

De 10 kilometer begint om 15.57 uur, terwijl de 5 kilometer voor vrouwen om 15.03 uur start. De top drie van het eindklassement van het NK plaatst zich voor het EK allround. Dat toernooi is volgende week (6-8 januari) in het Noorse Hamar.

