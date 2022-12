Leerdam wil niet meer alles perfect doen en schaatst daardoor beter dan ooit

Jutta Leerdam wilde altijd álles perfect hebben, van haar vetpercentage tot haar wedstrijdvoorbereiding. Dit seizoen gunt ze zichzelf meer vrijheid en schaatst ze harder dan ooit. Met als voorlopig hoogtepunt een fraai baanrecord op de 1.000 meter bij het NK sprint, dinsdag in Thialf.

Leerdam zat zondagavond bij haar ouders thuis aan het kerstdiner. Voor veel Nederlanders is dat een normale zin, maar voor de 23-jarige Zuid-Hollandse was het de eerste keer in jaren. Als professioneel schaatsster kon ze zich een gezellig samenzijn op 25 december niet veroorloven, want er stond altijd wel een belangrijk toernooi voor de deur.

"Ik houd van Kerst en ik houd van mijn familie, dus ik wilde er de afgelopen jaren ook heel graag bij zijn", zegt Leerdam. "Maar uiteindelijk lag mijn focus zo op de aanstaande wedstrijd dat ik niet ging."

Een nieuwe omgeving - Leerdam rijdt sinds deze winter voor Jumbo-Visma - en een NK sprint dat pas op 27 december begon, gaven de vijfvoudig wereldkampioene de ruimte om het deze kerstperiode anders aan te pakken. "De coaches zeiden: 'Wij gaan zondag naar huis, dat zouden jullie ook moeten doen.' Ik heb daardoor lekker gegeten met mijn familie, mijn oma was er ook bij. Het was een heerlijk kerstdiner."

Natuurlijk lette Leerdam nog steeds op haar voeding. Dronk ze geen alcohol. En ging ze niet te laat naar bed. Maar verder bleef het schaatsen de hele avond op de achtergrond. "Het draaide om de gezelligheid. Ik ben mezelf dit seizoen aan het trainen om mijn oogkleppen af en toe af te doen, mijn sport los te laten en minder in de 'stressstand' te staan. En dat lijkt heel goed uit te pakken."

Leerdam klapt in haar handen na de finish van haar 1.000 meter. Vervolgens rijdt ze met haar handen in de lucht op haar coach Jac Orie af. Met een tijd van 1.12,83 heeft ze bij het NK sprint net haar eigen baanrecord in Thialf verbeterd en is ze als eerste vrouw onder de 1.13 gedoken op een laaglandbaan. "Natuurlijk ging ik helemaal uit mijn dak", zegt ze een half uurtje later. "Het is supermooi dat mij iets lukt wat nog nooit door iemand gedaan is."

Het is opnieuw een bevestiging dat Leerdam momenteel onverslaanbaar is op de 1.000 meter. De nummer twee van de Olympische Spelen van Peking reed haar favoriete afstand dit seizoen zes keer en was zes keer de beste. "Hoe dat komt? Ik ben niet altijd meer zo streng voor mezelf", zegt ze in de tunnel onder het ijs van Thialf.

De kopvrouw van Jumbo-Visma geeft een voorbeeld. In het verleden was ze in de maanden voor de start van het schaatsseizoen altijd heel erg bezig om haar vetpercentage naar beneden te krijgen. "Deze zomer heb ik daar eens minder op gelet. Mijn focus lag op hoe ik sterker ging worden, niet op hoe 'scherp' ik stond."

Orie en fysiotherapeut Nico Hofman wezen Leerdam er elke keer op als ze haar vetpercentage toch naar beneden zagen gaan. "Dan zeiden ze: 'Dit gaan we zo niet doen. Je moet niet meer in alles superperfectionistisch willen zijn. Je moet gewoon hard schaatsen, klaar.' Dat heeft ervoor gezorgd dat ik dit seizoen veel minder stress heb gehad. Mijn valkuil is dat ik alles té perfect wil doen. Daarom is het goed dat mijn omgeving nu zegt dat dat niet altijd hoeft."

Haar 1.000 meter dinsdag in Thialf was zeker niet perfect. Al na vier slagen brak een onderdeel van haar linkerschaats, waardoor het klapsysteem niet meer optimaal werkte. "Ik heb geen idee hoe ik toch nog een baanrecord heb gereden", zegt Leerdam met een grote glimlach. "Als ik sterk genoeg ben en de controle soms wat loslaat, komt het blijkbaar vanzelf wel goed."

