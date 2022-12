Groenewoud kan allroundtitel pakken, al schaatste ze nog nooit een 5 kilometer

Marijke Groenewoud heeft na een goede eerste dag alle kans op goud bij het NK allround. Er is alleen één probleem: de nummer twee van het algemeen klassement heeft nog nooit een 5 kilometer gereden.

Groenewoud was jarenlang bang voor de 5 kilometer. Twaalf rondjes achter elkaar op maximaal tempo schaatsen, ze moest er niet aan denken. "Ik had de angst dat ik helemaal kapot zou gaan", zei de 23-jarige Friezin dinsdag in Thialf.

Twee jaar geleden, bij haar debuut op het NK allround, was die angst zo groot dat ze haar 1.500 meter volledig verpestte. Misschien was het wel een voordeel dat ze daardoor buiten de top acht van het klassement viel en de afsluitende 5.000 meter niet mocht rijden.

Woensdag zal Groenewoud dan toch voor het eerst de langste afstand voor de vrouwen gaan afwerken. En het zou best kunnen dat het meteen een belangrijke race wordt. Na een goede 500 meter (tweede in 38,95) en een uitstekende 3.000 meter (eerste in 3.59,40) staat de rijdster van Team Albert Heijn Zaanlander namelijk tweede halverwege het NK allround. Haar achterstand op leider Antoinette Rijpma-de Jong is slechts 1,05 seconden op de 1.500 meter.

"Ik heb geen idee wat ik kan op een 5.000 meter. Ik heb die afstand zelfs niet een keer stiekem bij een training gereden", zei Groenewoud met een glimlach. "Maar ik ben er in ieder geval niet meer bang voor. Want ik rijd dit seizoen constant goede 3 kilometers. En de 5 kilometer is maar vijf rondjes langer."

Marijke Groenewoud lijkt met Antoinette Rijpma-de Jong te gaan vechten om de nationale allroundtitel. Foto: ANP

Groenewoud is steeds meer langebaanschaatsster

Groenewoud was de afgelopen jaren een tegenstelling op het ijs. Ze was een topper op de marathon (80 rondjes) en de massastart (16 rondjes), maar tegelijkertijd ook een sprinter die zich richtte op de 1.000 (2,5 rondjes) en de 1.500 meter (bijna 4 rondjes). Aan de lange afstanden, en dus ook het allrounden, waagde ze zich zelden.

Door de vijfde plek op de 1.500 meter bij haar olympische debuut in Peking kreeg Groenewoud het vertrouwen dat ze ook op de langebaan tot de wereldtop kon horen. Dit seizoen heeft ze haar focus meer verlegd naar de 3 kilometer, en met succes. Twee weken geleden pakte ze op die afstand zilver bij de wereldbeker in Calgary.

"Mijn resultaten op de 3 kilometer geven me vertrouwen voor de 5 kilometer van woensdag", zei Groenewoud. "Ik hoop dat ik meteen een snelle tijd kan neerzetten, zeker nu ik er zo goed voorsta in het klassement. Ik wil in ieder geval in de top drie van het eindklassement eindigen en me plaatsen voor het EK allround. Maar de titel zit ook wel in mijn achterhoofd."

Marathonschaatsen blijft voorlopig nog wel het favoriete onderdeel van de Hallumse. "Maar ik zie mezelf inmiddels wel als een allrounder. En ik vind het nog leuk ook." Glimlachend: "Maar misschien moet je me dat na de 5 kilometer nog een keer vragen."

Het NK allround gaat woensdag vanaf 13.20 uur verder met de 1.500 meter voor vrouwen. De afsluitende 5.000 meter begint om 15.03 uur.

