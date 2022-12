Kok verslaat Leerdam op eerste 500 meter, Botman nipt sneller dan Verbij

Femke Kok is dinsdag sterk begonnen aan het NK sprint in Heerenveen. De 22-jarige schaatsster van Reggeborgh was op de eerste 500 meter nipt sneller dan Jutta Leerdam. Bij de mannen versloeg Janno Botman op enkele duizendsten Kai Verbij.

Kok reed in Thialf naar een tijd van 37,07. Ze stootte daarmee Leerdam van de eerste plek. De schaatsster van Jumbo-Visma reed een persoonlijk record (37,14) en was slechts zeven honderdsten langzamer dan haar concurrente.

Kok en Leerdam reden beduidend sneller dan de rest. Nummer drie Marrit Fledderus (37,78) moest zeven tienden toegeven op de winnares. Michelle de Jong (37,91) en Isabel Grevelt (38,09) eindigden op plek vier en vijf.

Kok werd nooit nationaal sprintkampioene. Ze eindigde in 2020 als derde en in 2021 als tweede, beide keren achter Leerdam. Kok deed net als Leerdam vorig jaar niet mee aan de NK. Toen ging de titel naar De Jong.

Om 18.37 uur rijden de vrouwen de eerste 1.000 meter. Woensdag staan de tweede 500 meter en de tweede 1.000 meter op het programma.

Botman wint nipt van Verbij

Bij de mannen won Botman in een tijd van 34,79. De 22-jarige rijder van Reggeborgh was enkele duizendsten van een seconde sneller dan Verbij. Nummer drie Merijn Scheperkamp naderde het duo tot slechts twee honderdsten. Hein Otterspeer (34,89) was de laatste die onder de 35 seconden reed.

Titelverdediger Tijmen Snel begon zijn NK met 35,14. Daarmee werd hij achtste, vlak achter Dai Dai N'tab (35,12). Thomas Krol, regerend wereldkampioen sprint, hoopt zijn Europese sprinttitel te kunnen verdedigen, maar dan moet hij zich op dit NK sprint eerst kwalificeren. Met 35,21, bijna dezelfde tijd als Kjeld Nuis (35,20), moet hij op de 1.000 meter al veel goedmaken.

Later op de dag staat de eerste 1.000 meter op het programma. Woensdag wachten de tweede 500 meter en ook de tweede 1.000 meter.

De top drie van het NK sprint plaatst zich voor het EK sprint. Dat toernooi is volgende week in het Noorse Hamar (6-8 januari).

