Jutta Leerdam leidt sprinttoernooi na sensationeel baanrecord op 1.000 meter

Jutta Leerdam heeft na de eerste dag ruim de leiding genomen op het NK sprint. De regerend wereldkampioene won de 1.000 meter in een baanrecord. Bij de mannen versloeg Janno Botman op de 500 meter op enkele duizendsten Kai Verbij.

Leerdam imponeerde op de 1 kilometer met een tijd van 1.12,83. Ze reed in een rechtstreeks duel ruim een seconde sneller dan haar grootste concurrente Femke Kok (1.14,13).

Leerdam was eerder op de dag nog verslagen door Kok op de 500 meter. De 23-jarige schaatsster van Jumbo-Visma reed nog wel een persoonlijk record van 37,14, maar Kok was met 37,07 nipt sneller.

Leerdam leidt het klassement na twee sprintafstanden. Het verschil met Kok op de tweede 500 meter op woensdag is 0,58 seconden. Nummer drie Fledderus (+1,78) volgt op gepaste afstand.

Kok werd nooit nationaal sprintkampioene. Ze eindigde in 2020 als derde en in 2021 als tweede, beide keren achter Leerdam. Kok deed net als Leerdam vorig jaar niet mee aan de NK. Toen ging de titel naar De Jong.

Bij de mannen won Botman de 500 meter in een tijd van 34,79. De 22-jarige rijder van Reggeborgh was enkele duizendsten sneller dan Verbij. Nummer drie Merijn Scheperkamp naderde het duo tot slechts twee honderdsten. Hein Otterspeer (34,89) was de laatste die onder de 35 seconden reed.