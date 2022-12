Jutta Leerdam leidt op NK sprint na sensationeel baanrecord op 1.000 meter

Jutta Leerdam heeft op de eerste dag ruim de leiding genomen op het NK sprint. De regerend wereldkampioene won de 1.000 meter in een indrukwekkend baanrecord. Bij de mannen leidt Hein Otterspeer het klassement na zijn winst op de kilometer.

Leerdam imponeerde op de 1.000 meter met een tijd van 1.12,83. Daarmee verbrak ze haar eigen baanrecord in Heerenveen (1.13,15). Ze is de eerste vrouw die op een laaglandbaan onder de 1.13 rijdt op de kilometer.

De kopvrouw van Jumbo-Visma was in een rechtstreeks duel ruim een seconde sneller dan haar grootste concurrente Femke Kok (1.14,13). De Friezin was eerder op de dag nog sneller dan Leerdam op de 500 meter. De 23-jarige Leerdam reed een persoonlijk record van 37,14, maar Kok was met 37,07 nipt sneller.

Marrit Fledderus (1.15,11), Isabel Grevelt (1.15,30) en Michelle de Jong (1.16,40) kwamen er op de 1.000 meter niet aan te pas. Ook op de 500 meter speelde het trio een bijrol.

Leerdam leidt het klassement na twee sprintafstanden. Het verschil met Kok bij de tweede 500 meter op woensdag is 0,58 seconden. Nummer drie Fledderus (+1,78) volgt op gepaste afstand.

Leerdam werd in 2019 en 2021 Nederlands sprintkampioene. Vorig jaar deed ze niet mee aan de nationale titelstrijd en ging het goud naar Michelle de Jong.

Hein Otterspeer leidt het klassement bij de mannen na zijn zege op de 1 kilometer. Foto: Pro Shots

Otterspeer leidt dankzij winst op 1.000 meter

Bij de mannen is Otterspeer halverwege de nummer één in het klassement. De 34-jarige schaatser won 1.000 meter in een kampioenschapsrecord: 1.07,53.

Olympisch kampioen Thomas Krol schaatste even daarvoor een tijd van 1.07,88 en werd daarmee tweede. Nummer drie Kjeld Nuis (1.08,23) was een honderdste sneller dan Wesly Dijs (1.08,24).

Eerder op de dag won Janno Botman de 500 meter in 34,79 seconden. De 22-jarige rijder van Reggeborgh was enkele duizendsten sneller dan Kai Verbij. Merijn Scheperkamp naderde het duo tot twee honderdsten. Otterspeer (34,89) was de laatste die onder de 35 seconden reed.

Otterspeer heeft in het klassement een voorsprong van 0,34 seconden op Verbij. Scheperkamp (+0,38), Krol (+0,50) en Botman (+0,59) completeren de top vijf. Woensdag wachten de tweede 500 meter en de tweede 1.000 meter. De top drie van het NK sprint plaatst zich voor het EK sprint. Dat toernooi is volgende week in het Noorse Hamar (6-8 januari).

Otterspeer werd drie keer Nederlands kampioen sprint, in 2015, 2019 en in 2021. De rijder van Reggeborgh won nog nooit een internationale titel.

