Rijpma-de Jong aan de leiding op NK allround, Roest imponeert met zeges

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Antoinette Rijpma-de Jong gaat aan de leiding na de eerste dag van het NK allround, maar de 27-jarige schaatsster is nog niet zeker van haar vierde nationale titel. Marijke Groenewoud won de 3 kilometer en maakt het toernooi zo spannend. Bij de mannen gaat Patrick Roest riant aan de leiding na zeges op zowel de 500 meter als de 5 kilometer.

Rijpma-de Jong startte door de afwezigheid van Irene Schouten als de grote favoriete bij het vrouwentoernooi van het NK allround. De rijdster van Jumbo-Visma bevestigde die status door de 500 meter te winnen in een nieuw persoonlijk record (38,39). Ze was ruim een halve seconde sneller dan de nummer twee Groenewoud (38,95).

Op de 3 kilometer maakte Groenewoud een deel van die achterstand goed. De 23-jarige Friezin, die twee jaar geleden bij haar enige deelname aan het NK allround tiende werd, was op de tweede afstand het snelst met een tijd van 3.59,40. Rijpma-de Jong noteerde 4.00,68. In het klassement heeft ze woensdag op de 1.500 meter een voorsprong van 1,05 seconden op Groenewoud.

Joy Beune staat halverwege het NK op de derde plek. De nummer twee van het NK van vorig jaar klokte de zesde tijd op de 500 meter (39,53) en de derde tijd op de 3 kilometer (4.00,85). Ze geeft in het klassement al 3,51 seconden toe op Rijpma-de Jong.

De 21-jarige Robin Groot, voormalig wereldkampioene bij de junioren, is de verrassende nummer vier na twee afstanden. Titelverdedigster Merel Conijn staat zevende.

Schouten neemt op aanraden van haar coaches tijd om te trainen en te rusten, zodat ze aan het einde van het seizoen bij de WK afstanden in Heerenveen op haar best is. De regerend wereldkampioene allround start zondag wel bij het NK marathonschaatsen, het toernooi waarbij ze de afgelopen zes jaar goud pakte.