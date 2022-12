Favorieten Rijpma-de Jong en Roest beginnen uitstekend aan NK allround

Antoinette Rijpma-de Jong en Patrick Roest zijn dinsdag uitstekend begonnen aan het NK allround. De titelfavorieten waren in Thialf de snelste op de 500 meter en zetten de concurrentie al op een flinke achterstand.

De 27-jarige Rijpma-de Jong kwam op de eerste afstand van het NK tot een tijd van 38,40 seconden. Daarmee was ze negen honderdsten sneller dan haar persoonlijke toptijd die ze een jaar geleden neerzette.

De Nederlands allroundkampioene van 2016, 2020 en 2021 sloeg meteen een groot gat met de concurrentie. Marijke Groenewoud eindigde als tweede in 38,95. Op de 3 kilometer moet de rijdster van Team Albert Heijn Zaanlander al 3,3 seconden goedmaken op Rijpma-de Jong.

Elisa Dul werd derde in 39,15. Joy Beune, vorig jaar tweede bij het NK allround, klokte de zesde tijd (39,53), terwijl titelverdedigster Merel Conijn als negende eindigde op haar minste afstand (40,06).

Irene Schouten doet niet mee aan het NK. De regerend wereldkampioene allround neemt op aanraden van haar coaches tijd om te trainen en te rusten, zodat ze aan het einde van het seizoen bij de WK afstanden in Heerenveen op haar best is. Ze start zondag wel bij het NK marathonschaatsen.

Roest pakt al bijna een seconde op Bosker

Bij de mannen ging de zege op de 500 meter ook naar de grootste kanshebber voor de titel. Roest was in 36,11 de snelste op de kortste afstand. Tjerk de Boer bleef als enige schaatser in de buurt van de winnaar (36,20). Jordy van Workum (persoonlijk record van 36,91) werd derde, terwijl titelverdediger Marcel Bosker (vijfde in 37,04) al bijna een seconde toegaf.

Roest is drievoudig wereldkampioen allround, maar hij won pas één nationale titel op de klassieke vierkamp (in het seizoen 2020/2021). In de andere jaren sloeg hij het NK allround meestal over. Nu is het nationale kampioenschap de enige route naar het EK allround en dus staat Roest wel aan de start.

De 25-jarige Bosker is de enige andere oud-kampioen op de startlijst. De rijder van Team Reggeborgh won de titel vorig jaar en in het seizoen 2017/2018.

Beau Snellink (zilver) en Kars Jansman (brons) stonden vorig seizoen naast Bosker op het podium. De stayers zijn geen specialisten op de 500 meter en verloren dinsdag direct veel tijd op Roest. Snellink werd dertiende in 37,67, wel een persoonlijk record. Jansman eindigde als vijftiende in een veld van twintig schaatsers (37,84). De ploeggenoten bij Jumbo-Visma moeten op de 5 kilometer al meer dan vijftien seconden goedmaken op Roest.

Later op dinsdag rijden de vrouwen de 3 kilometer en de mannen de 5 kilometer. De 1.500 en 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) staan woensdag op het programma. De top drie van het eindklassement van het NK plaatst zich voor het EK allround, dat volgende week (6-8 januari) plaatsvindt in het Noorse Hamar.

