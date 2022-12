Niet fitte Bergsma ontbreekt in navolging van Schouten op NK allround in Thialf

Jorrit Bergsma doet dinsdag en woensdag niet mee aan het NK allround in Heerenveen. De stayer is niet fit, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma maandag op Twitter

De 36-jarige Bergsma zou voor het eerst sinds 2015 meedoen aan het nationale allroundtoernooi. De Fries verkoos vaak trainingen boven het NK allround. Anderhalve week geleden kwam hij nog in actie bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. In de B-divisie werd hij tweede op de 10 kilometer.

De kersverse Sportvrouw van het Jaar last op advies van haar coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius een rustpauze in. In maart, als de WK afstanden in Heerenveen worden verreden, wil ze op haar best zijn. Om die reden rijdt de regerend wereldkampioene allround ook het EK allround in het Noorse Hamar (6-8 januari) niet.