Programma en uitslagen van NK allround en sprint in Heerenveen

Vlak na de kerstdagen rijden de Nederlandse schaatsers met het gecombineerde NK allround en sprint een belangrijke wedstrijd. Een overzicht van het programma en de uitslagen én een uitleg van wat er dinsdag en woensdag op het spel staat.

Programma

Dinsdag 27 december

NK allround

14.25 uur : 3.000 meter vrouwen

: 3.000 meter vrouwen 15.40 uur: 5.000 meter mannen

NK sprint

17.36 uur : Eerste 500 meter vrouwen

: Eerste 500 meter vrouwen 18.01 uur : Eerste 500 meter mannen

: Eerste 500 meter mannen 18.37 uur : Eerste 1.000 meter vrouwen

: Eerste 1.000 meter vrouwen 19.22 uur: Eerste 1.000 meter mannen

Woensdag 28 december

NK allround

13.20 uur : 1.500 meter vrouwen

: 1.500 meter vrouwen 14.10 uur : 1.500 meter mannen

: 1.500 meter mannen 15.03 uur : 5.000 meter vrouwen

: 5.000 meter vrouwen 15.57 uur: 10.000 meter mannen

NK sprint

17.35 uur: Tweede 500 meter vrouwen

Tweede 500 meter vrouwen 18.00 uur: Tweede 500 meter mannen

Tweede 500 meter mannen 18.40 uur: Tweede 1.000 meter vrouwen

Tweede 1.000 meter vrouwen 19.21 uur: Tweede 1.000 meter mannen

Uitslagen NK allround

Eerste 500 meter vrouwen

1. Antoinette Rijpma-De Jong - 38,40

2. Marijke Groenewoud - 38,95

3. Elisa Dul - 39,15

4. Robin Groot - 39,30

5. Myrthe de Boer - 39,38

Eerste 500 meter mannen

1. Patrick Roest - 36,11

2. Tjerk de Boer - 36,20

3. Jordy van Workum - 36,91

4. Chris Huizinga - 37,00

5. Marcel Bosker - 37,04

Klassementen NK allround

Vrouwen

1. Antoinette Rijpma-De Jong - 38,400

2. Marijke Groenewoud +3,30

3. Elisa Dul +4,50

4. Robin Groot +5,40

5. Myrthe de Boer +5,88

Mannen

1. Patrick Roest - 36,110

2. Tjerk de Boer +0,90

3. Jordy van Workum +8,00

4. Chris Huizinga +8,90

5. Marcel Bosker +9,30

Wat staat er op het spel?

Natuurlijk zijn de nationale titels belangrijk, maar het NK allround en sprint is toch vooral een plaatsingswedstrijd. De schaatsers hopen zich in Thialf te kwalificeren voor het EK allround en sprint, dat van 6 tot en met 8 januari wordt gehouden in het Noorse Hamar.

In voorgaande seizoen meldden toppers zich vaak af voor het NK allround en sprint. Nu doet bijna iedereen mee, omdat dit de enige weg is naar het EK. Irene Schouten heeft zich wel afgemeld. De regerend wereldkampioene allround wil zich volledig richten op de WK afstanden aan het einde van het seizoen en neemt wat extra tijd om te kunnen rusten en trainen. Ook Jorrit Bergsma is afwezig. Hij is niet fit.

In principe plaatst de top drie van het NK allround zich voor het EK allround en mag de top drie van het NK sprint naar het EK sprint. Schaatsbond KNSB heeft wel altijd één aanwijsplek (per toernooi en per sekse) achter de hand, bijvoorbeeld als een potentiële medaillekandidaat ziek wordt tijdens het NK.

Het EK is dit jaar het enige internationale allround- en sprinttoernooi voor de Nederlandse schaatsers. Vanaf het seizoen 2020/2021 is er nog maar één wereldkampioenschap per winter in het langebaanschaatsen. Dit seizoen zijn dat de WK afstanden (2-5 maart in Heerenveen). Pas in 2024 is er weer een WK allround en sprint.

Voor de WK afstanden komt er nog een apart kwalificatietoernooi in Thialf: de NK afstanden (3-5 februari).

Winnaars NK allround in laatste 10 jaar 2022: Merel Conijn en Marcel Bosker

2021: Antoinette de Jong en Patrick Roest

2020: Antoinette de Jong en Jan Blokhuijsen

2019: Carlijn Achtereekte en Douwe de Vries

2018: Annouk van der Weijden en Marcel Bosker

2017: Marije Joling en Jan Blokhuijsen

2016: Antoinette de Jong en Jan Blokhuijsen

2015: Ireen Wüst en Sven Kramer

2014: Yvonne Nauta en Koen Verweij

2013: Jorien ter Mors en Sven Kramer

Winnaars NK sprint in laatste 10 jaar 2022: Michelle de Jong en Tijmen Snel

2021: Jutta Leerdam en Hein Otterspeer

2020: Letitia de Jong en Kjeld Nuis

2019: Jutta Leerdam en Hein Otterspeer

2018: Letitia de Jong en Dai Dai N'tab

2017: Ireen Wüst en Ronald Mulder

2016: Sanneke de Neeling en Kai Verbij

2015: Thijsje Oenema en Hein Otterspeer

2014: Margot Boer en Michel Mulder

2013: Marrit Leenstra en Stefan Groothuis

Eerder

