NK allround en sprint: wat staat er op het spel en wat is het programma?

Vlak na de kerstdagen rijden de Nederlandse schaatsers met het gecombineerde NK allround en sprint een belangrijke wedstrijd. Hoe ziet het programma van het toernooi in Thialf eruit? En wat staat er dinsdag en woensdag op het spel?

Natuurlijk zijn de nationale titels belangrijk, maar het NK allround en sprint is toch vooral een plaatsingswedstrijd. De schaatsers hopen zich in Thialf te kwalificeren voor het EK allround en sprint, dat van 6 tot en met 8 januari wordt gehouden in het Noorse Hamar.

In principe plaatst de top drie van het NK allround zich voor het EK allround en mag de top drie van het NK sprint naar het EK sprint. Schaatsbond KNSB heeft wel altijd één aanwijsplek (per toernooi en per sekse) achter de hand, bijvoorbeeld als een potentiële medaillekandidaat ziek wordt tijdens het NK.

Het EK is dit jaar het enige internationale allround- en sprinttoernooi voor de Nederlandse schaatsers. Vanaf het seizoen 2020/2021 is er nog maar één wereldkampioenschap per winter in het langebaanschaatsen. Dit seizoen zijn dat de WK afstanden (2-5 maart in Heerenveen). Pas in 2024 is er weer een WK allround en sprint.