Krol verslagen door toptalent Stolz op 1.000 meter bij wereldbeker in Calgary

Thomas Krol heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary naast de overwinning op de 1.000 meter gegrepen. De olympisch kampioen eindigde als tweede achter het Amerikaanse toptalent Jordan Stolz.

Krol zette een tijd van 1.07,16 neer. Daarmee was de Nederlander 0,44 seconden langzamer dan de pas achttienjarige Stolz, die eerder dit seizoen ook triomfeerde in het Noorse Stavanger.

Hein Otterspeer, die vorige week nog won op de 1.000 meter in Calgary, belandde net naast het podium. Hij moest met 1.07,42 naast Stolz en Krol ook de Italiaan David Bosa (1.07,24) voor zich dulden. Joep Wennemars kwam met 1.08,42 niet verder dan de achttiende tijd.

In de B-groep reed Kjeld Nuis eerder op de dag de snelste tijd. De Zuid-Hollander kwam tot 1.07,28 en zou daarmee dus net naast het podium in de A-groep zijn geëindigd.

In het wereldbekerklassement gaat Otterspeer met 175 punten aan de leiding. De Nederlander heeft zes punten voorsprong op de Canadese nummer twee Laurent Dubreuil, die zondag slechts elfde werd. Krol (168) en Stolz (163) staan derde en vierde.

Op de massastart slaagde Jorrit Bergsma er niet in om op het podium te eindigen. De Fries ging in de voorlaatste ronde in de aanval, maar werd uiteindelijk zevende.