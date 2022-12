Leerdam blijft ook bij tweede wereldbeker in Calgary ongeslagen op 1.000 meter

Jutta Leerdam heeft zondag ook de vierde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op de 1.000 meter gewonnen. De wereldkampioene sprint liet de concurrentie ruim achter zich bij de tweede World Cup in Calgary. Op de massastart was Irene Schouten een klasse apart.

Leerdam kwam tot een tijd van 1.12,53 en was daarmee 0,66 seconden sneller dan de Japanse Miho Takagi. Het brons ging naar de Amerikaanse Kimi Goetz (1.13,58).

Voor Antoinette Rijpma-de Jong zat er net geen podiumplaats in. De Friezin verbeterde met 1.13,61 wel haar persoonlijk record, maar kwam drie honderdsten tekort voor het brons.

Michelle de Jong (1.14,35) en Isabel Grevelt (1.14,47) eindigden als achtste en tiende. Marrit Fledderus kwam met 1.15,04 niet verder dan de twaalfde plaats.

In het wereldbekerklassement gaat Leerdam riant aan de leiding. Ze heeft 41 punten voorsprong op nummer twee Takagi. Er worden dit seizoen nog twee wereldbekerwedstrijden op de 1.000 meter verreden.

Irene Schouten boekte haar derde zege van dit seizoen op de massastart. Foto: Pro Shots

Schouten klasse apart op massastart

Op de massastart ging de overwinning naar Schouten. De olympisch kampioene op dit onderdeel was oppermachtig in de eindsprint.

Schouten bleef de Canadese Ivanie Blondin ver voor en boekte haar derde zege van dit seizoen op de massastart. Marijke Groenewoud maakte het podium compleet.

In het wereldbekerklassement verstevigde Schouten haar leidende positie. Ze heeft dertien punten voorsprong op Groenewoud.

