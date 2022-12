Van Kerkhof kent primeur met zege op 500 meter, Schulting sterkste op 1.000 meter

Yara van Kerkhof heeft zondag bij wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty de 500 meter op haar naam geschreven. Voor de 32-jarige Nederlandse betekende dit haar eerste zege op een individueel onderdeel in de wereldbeker. Suzanne Schulting zegevierde op de 1.000 meter.

Schulting heeft dit seizoen al zes individuele wereldbekerzeges geboekt. Zaterdag was ze dus de beste op de 500 meter en vorige week won ze de 1.500 meter in Almaty, waar twee wereldbekerwedstrijden op rij worden gehouden. In Montreal was ze in oktober de beste op de 1.000 meter en de 1.500 meter. In Salt Lake City won ze goud op de kilometer. Schulting gaat aan de leiding in het algemene wereldbekerklassement.