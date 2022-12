Primeur Van Kerkhof met zege op 500 meter, Schulting sterkste op 1.000 meter

Yara van Kerkhof heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty de 500 meter op haar naam geschreven. Voor de 32-jarige Nederlandse betekende dit haar eerste zege op een individueel onderdeel in de wereldbeker. Suzanne Schulting zegevierde op de 1.000 meter.

Van Kerkhof beleefde in de Halyk Arena een uitstekende start en hield haar koppositie de hele race vast. Michelle Velzeboer finishte al vallend als tweede.

Velzeboer werd meegesleurd door de Hongaarse Petra Jászapáti, die in een poging om in de laatste bocht Van Kerkhof te passeren haar evenwicht verloor.

Jászapáti pakte nog wel het brons, de medaille die zaterdag op deze afstand nog een prooi was voor Van Kerkhof. Schulting, die zaterdag op dit onderdeel triomfeerde, deed deze keer niet mee aan de 500 meter.

Suzanne Schulting boekte haar zesde wereldbekeroverwinning in Almaty. Foto: Getty Images

Schulting heerst op 1.000 meter

Deze keer etaleerde Schulting op de 1.000 meter haar grote klasse. De meervoudig olympisch kampioene pakte al snel de eerste plaats en kwam geen moment in de problemen.

De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold moest met de tweede plek genoegen nemen en Anna Seidel uit Duitsland werd derde. Als vijfde en laatste in de finale finishte Rianne de Vries.

Schulting heeft dit seizoen al zes individuele wereldbekerzeges geboekt. Zaterdag was ze dus de beste op de 500 meter en vorige week won ze de 1.500 meter in Almaty, waar twee wereldbekerwedstrijden op rij worden gehouden. In Montreal was ze in oktober de beste op de 1.000 meter en de 1.500 meter. In Salt Lake City won ze goud op de kilometer. Schulting gaat aan de leiding in het algemene wereldbekerklassement.

Michelle Velzeboer en Yara van Kerkhof. Foto: Getty Images

Relaymannen winnen zilver

Op de 500 meter bij de mannen finishte Kay Huisman als zesde door de B-finale te winnen. Sjinkie Knegt moest op de 1.000 meter het strijdtoneel verlaten door een valpartij.

Huisman en Knegt wonnen later op zondag samen met Friso Emons en Itzhak de Laat zilver op de 5.000 meter aflossing. In een spannende tweestrijd met Canada was De Laat na een magnifieke inhaalactie even koploper. De Canadees Jordan Pierre-Gilles nam op de finishlijn de koppositie over, waarna de Nederlandse mannen genoegen moesten nemen met een tweede plek.

In Kazachstan is dit weekeinde de laatste wereldbeker van dit kalenderjaar. Het wereldbekercircuit gaat op 3 februari verder in Dresden. Tussen 13 en 15 januari wordt in Gdansk eerst nog het EK verreden.

Voor de appgebruikers: tik op de video om de beelden van de aflossingsfinale bij de mannen te zien

