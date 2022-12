Bloemen benadert wereldrecord op 10.000 meter in B-groep bij wereldbeker

Ted-Jan Bloemen heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij wereldbekerwedstrijden in Calgary bijna een wereldrecord op de 10.000 meter neergezet. De 36-jarige Canadees snelde in de B-groep naar een tijd van 12.33,75.

Dat is maar drie seconden langzamer dan de 12.30,74 van recordhouder Nils van der Poel. Bloemen leek lang op weg naar een mondiale toptijd, maar in de slotfase gaf hij te veel terrein prijs op het schema van Van der Poel.

De geboren Nederlander werd vorige week wegens twee valse starts gediskwalificeerd op de 5.000 meter en degradeerde daardoor voor dit weekeinde naar de B-groep op de lange afstanden.

In de A-groep ging de zege zaterdagavond naar de Italiaan Davide Ghiotto, die een tijd van 12.45,10 neerzette. Patrick Roest werd tweede in 12.51,50. In de B-groep noteerde Jorrit Bergsma de tweede tijd in 12.49,54.

Alleen Van der Poel ooit sneller dan Bloemen

Bloemen zette met zijn 12.33,75 een persoonlijk record én een baanrecord neer. Op de 10.000 meter is er maar twee keer harder geschaatst, twee keer door Van der Poel.

De Zweed zette het wereldrecord eerder dit jaar tijdens de Winterspelen van Peking op 12.30,74 en was in 2021 goed voor 12.32,95 tijdens de WK afstanden in Heerenveen.

Van der Poel (26) maakte eind afgelopen seizoen zijn afscheid bekend omdat hij geen uitdagingen meer ziet na zijn gouden olympische medailles op de 5.000 en 10.000 meter.

Eerder

Aanbevolen artikelen