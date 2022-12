Rijpma-de Jong pakt zilver op 1.500 meter in Calgary, Takagi opnieuw de beste

Antoinette Rijpma-de Jong is zaterdag tweede geworden op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De 27-jarige Friezin moest opnieuw haar meerdere erkennen in Miho Takagi. Op de 500 meter bij de mannen was Dai Dai N'tab met de achtste plaats de beste Nederlander.

Rijpma-de Jong klokte in de Olympic Oval een tijd van 1.52,70, haar tweede beste tijd ooit gereden op de 1.500 meter. Ze was daarmee ruim zes tienden langzamer dan Takagi (1.52,08). De Japanse won vorige week al in Calgary en was ook de beste in Stavanger.

Rijpma-de Jong werd vorige week op hetzelfde ijs derde. In Heerenveen pakte ze nog goud op deze afstand. Nadezhda Morozova (1.53,03) uit Kazachstan completeerde het podium in Calgary.

De andere Nederlanders speelden een bijrol op de 1.500 meter. Joy Beune werd met een tijd van 1.54,44 zevende. Marijke Groenewoud (1.54,68) en Reina Anema (1.57,57) eindigden respectievelijk als tiende en zestiende.

Dai Dai N'tab was op de 500 meter sneller dan zijn landgenoten Merijn Scheperkamp en Janno Botman. Foto: Pro Shots

Nederlanders spelen geen rol op 500 meter

De Nederlandse mannen kwamen er op de 500 meter niet aan te pas. N'tab werd achtste met een tijd van 34,41 seconden. Hij was daarmee vier tienden sneller dan vorige week.

Merijn Scheperkamp (34,43) en Janno Botman (34,64) reden een persoonlijk record. De Nederlanders eindigden als tiende en zeventiende.

De winst ging naar de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho, die met 34,07 zijn persoonlijk record verbeterde. De achttienjarige Amerikaan Jordan Stolz was één honderdste langzamer en pakte in een nieuw wereldrecord voor junioren (34,08) het zilver. De Canadees Laurent Dubreuil (34,10), die vorige week nog voor eigen publiek won, behaalde brons.

Later op de avond staat de teamsprint bij de vrouwen op het programma. Bij de mannen wordt de 10 kilometer afgewerkt.

