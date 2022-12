Ghiotto verrast Roest op 10 kilometer, Rijpma-de Jong pakt zilver op 1.500 meter

Davide Ghiotto heeft zaterdag de 10 kilometer gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De 27-jarige Italiaan was beduidend sneller dan Patrick Roest en Beau Snellink. Op de 1.500 meter bij de vrouwen pakte Antoinette Rijpma-de Jong zilver achter Miho Takagi.

Roest domineerde dit wereldbekerseizoen op de 5 kilometer, maar moest op de 10 kilometer zijn meerdere erkennen in Ghiotto. De Italiaan, die op de Olympische Spelen in Peking brons won op deze afstand achter Nils van der Poel en Roest, klokte in de Olympic Oval een persoonlijk record van 12.45,10.

Roest kon in het rechtstreekse duel met Ghiotto het tempo in eerste instantie volgen, maar zakte gedurende de race weg. Uiteindelijk gaf de 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk ruim zes seconden prijs (12.51,50) op de winnaar.

Rijpma-de Jong klokte op de 1.500 meter bij de vrouwen een tijd van 1.52,70, haar tweede beste tijd ooit gereden op deze afstand. Ze was daarmee ruim zes tienden langzamer dan Takagi (1.52,08). De Japanse won vorige week al in Calgary en was ook de beste in Stavanger.