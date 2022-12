Oppermachtige Schulting wint 500 meter in Almaty, Poutsma en Velzeboer vallen

Suzanne Schulting heeft zaterdag de eerste 500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Almaty. De drievoudig olympisch kampioene was een klasse apart in de finale. Selma Poutsma en Xandra Velzeboer gingen onderuit in Kazachstan.

Schulting kwam al vanaf de start op kop te liggen en gaf de eerste plaats daarna niet meer uit handen. Poutsma reed een tijdje als tweede achter de Friezin, maar struikelde halverwege en bleef zo buiten de medailles. Mede daardoor werd Yara van Kerkhof derde. De Poolse Natalia Maliszewska werd tweede.

Voor de 25-jarige Schulting is het alweer haar vijfde wereldbekeroverwinning van het seizoen. Vorige week won ze de 1.500 meter in Almaty, waar twee wereldbekerwedstrijden op rij worden gehouden. In Montreal was ze in oktober de beste op de 1.000 meter en de 1.500 meter. In Salt Lake City won ze goud op de kilometer.

Schulting kan dit weekend nog meer gouden medailles veroveren in Almaty. De Friezin rijdt in de Kazachse hoofdplaats ook de 1.000 meter. Bij de tweede 500 meter, die zondag verreden wordt, komt de genomineerde voor Sportvrouw van het Jaar niet in actie.

Op de 1.500 meter bleef Xandra Velzeboer buiten de medailles. De Nederlandse kwam ten val in een incidentrijke finale, waarin slechts drie shorttracksters overeind bleven. Velzeboer werd van achteren door de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold aangetikt en verloor vervolgens haar evenwicht in de bocht, waarna ze hard in de boarding belandde.

Van een afstandje zag Velzeboer dat ook de Duitse Anna Seidel, Gilli Kim uit Zuid-Korea en Santos-Griswold tegen de vlakte gingen. De Canadese Courtney Sarault (goud), de Belgische Hanne Desmet (zilver) en de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee (brons) bleven als enigen overeind en verdeelden de medailles. De scheidsrechter keek nog lang naar de beelden, maar deelde geen straffen uit.

De Laat komt nipt tekort voor brons op 500 meter

Itzhak de Laat kwam nipt tekort voor een bronzen medaille op de 500 meter. De Nederlander moest drie honderdste van een seconde toegeven op de Kazachse nummer drie Denis Nikisha en werd vierde.

Ook Friso Emons bleef buiten de medailles op de 1.500 meter. De Nederlander eindigde op een zesde plaats. Voor de 24-jarige Emons was het zijn tweede finaleplaats van het wereldbekerseizoen. Eerder werd hij in Montreal vierde.

In de finale van de gemengde aflossing ging het ook helemaal mis voor Nederland. Twee rondes voor het einde werd Kay Huisman ingehaald door de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee, waarna hij onderuitging. Zo liep Nederland een medaille mis. Het is al de derde keer dit seizoen dat iemand van het Oranjekwartet valt.

Direct daarna eindigde voor Nederland ook de aflossing bij de vrouwen in een fiasco. In de halve finale ging Van Kerkhof onderuit en in de resterende zeventien ronden konden Van Kerkhof, Schulting, Velzeboer en Poutsma de achterstand niet meer goedmaken. Daardoor rest de B-finale voor de vrouwen, die zijn genomineerd in de categorie Sportploeg van het Jaar.

