Nuis wint met overmacht 1.500 meter bij wereldbekerwedstrijd in Calgary

Kjeld Nuis heeft vrijdag overtuigend de 1.500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De 33-jarige olympisch kampioen was ruim een halve seconde sneller dan nummer twee Jordan Stolz.

Nuis boekte zijn elfde wereldbekerzege op de 1.500 meter met een tijd van 1.42,59. Daarmee was hij in een rechtstreeks duel zes tienden sneller dan de Amerikaan Stolz (1.43,19). Regerend wereldkampioen Thomas Krol werd derde in 1.43,34.