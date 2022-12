Shorttracker Van 't Wout mist wereldbeker in Almaty wegens griep

Shorttracker Jens van 't Wout mist de vierde wereldbeker van het seizoen in Almaty. De shorttracker heeft de griep. Ook Teun Boer is ziek en ontbreekt in Kazachstan.

De 21-jarige Van 't Wout beleeft dit seizoen zijn doorbraak. Hij won in Salt Lake City de 500 en 1.500 meter. Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd in Almaty was de shorttracker uit Laren ook de sterkste op de 1.000 meter.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Boer een wereldbeker mist. De shorttracker moest de World Cup in Salt Lake City aan zich voorbij laten gaan wegens een positieve coronatest. De 21-jarige Boer won tijdens de eerste wereldbeker in Montreal brons op de 1.000 meter.

De teammanager van de shorttrackploeg laat weten dat er geen vervangers worden opgeroepen voor het zieke duo. De overige vier shorttrackers die aanwezig zijn in Almaty gaan de relay rijden. Dat zijn Sjinkie Knegt, Kay Huisman, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Xandra Velzeboer, die vorige week ontbrak vanwege ziekte, is weer opgeknapt. De wereldkampioene op de 500 meter maakte in de eerste weken van het wereldbekerseizoen indruk met een wereldrecord op de 500 meter.

De Nederlandse shorttrackploeg, zonder Van 't Wout en Boer, komt van vrijdag tot en met zondag in actie in Kazachstan.

