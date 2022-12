Hekman en Verweij winnen in Burgum eerste marathon op natuurijs dit seizoen

Gary Hekman heeft woensdag de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen gewonnen. De schaatser uit Kampen was na honderd rondes de sterkste in het Friese Burgum. Bij de vrouwen won Maaike Verweij na zeventig rondes.

De 34-jarige Hekman, in 2020 Nederlands kampioen marathon op kunstijs, bleef Harm Visser (tweede) en Jordy Harink (derde) voor. Favoriet Evert Hoolwerf moest zich tevredenstellen met de zesde plaats.

Bij de vrouwen was de 21-jarige Verweij superieur in de massasprint. Ze reed halverwege de laatste ronde weg bij de concurrentie en werd niet meer achterhaald. Merel Bosma won op gepaste afstand de sprint om de tweede plaats. Elsemieke van Maaren eindigde als derde.

Vorig jaar was Verweij ook al de sterkste bij de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Ze triomfeerde toen op Tweede Kerstdag in het Groningse Noordlaren. Daar zou de tweede marathon van dit seizoen georganiseerd worden, maar daar werd later toch een streep doorheen gehaald.

In totaal stonden 77 mannen en 71 vrouwen aan de start in Burgum. Mats Stoltenborg en Irene Schouten moesten de marathon laten schieten, omdat ze in Calgary zijn voor de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen.

Burgum was in een strijd verwikkeld met Noordlaren, Haaksbergen, Nieuw-Buinen en Puttershoek om de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen te organiseren. Alleen de ijsmeester in Burgum slaagde erin de vloer op de gewenste dikte van 3 centimeter te krijgen.

Maaike Verweij triomfeerde bij de vrouwen. Foto: ANP

