Bekijk het programma en de uitslagen van de tweede World Cup in Calgary

De Nederlandse schaatsers komen opnieuw in actie in Calgary, waar dit weekend de vierde wereldbeker van het seizoen plaatsvindt. Bekijk hier de uitslagen en het programma.

Vorige week waren de Nederlandse schaatsers ook al actief op het ijs in Calgary. In plaats van de 3.000 meter voor vrouwen staat dit weekend de 5.000 meter op het programma.

De mannen rijden de 10 kilometer ter vervanging van de 5 kilometer. De teamsprinters komen ook in actie tijdens het tweede wereldbekerweekend in de Canadese stad. Daardoor is er deze keer geen ploegenachtervolging.



Calgary is een van de snelste ijsbanen ter wereld. De Olympic Oval ligt op 1.150 meter boven zeeniveau en is een geschikte baan voor het rijden van wereldrecords.