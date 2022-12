Bekijk de uitslagen van de tweede World Cup in Calgary

De Nederlandse schaatsers kwamen opnieuw in actie in Calgary, waar in het weekend van 16 tot en met 18 december de vierde wereldbeker van het seizoen plaatsvond. Bekijk hier de uitslagen.

Vorige week waren de Nederlandse schaatsers ook al actief op het ijs in Calgary. In plaats van de 3.000 meter voor vrouwen staat dit weekend de 5.000 meter op het programma.

De mannen rijden de 10 kilometer ter vervanging van de 5 kilometer. De teamsprinters komen ook in actie tijdens het tweede wereldbekerweekend in de Canadese stad. Daardoor is er deze keer geen ploegenachtervolging.



Calgary is een van de snelste ijsbanen ter wereld. De Olympic Oval ligt op 1.150 meter boven zeeniveau en is een geschikte baan voor het rijden van wereldrecords.

Uitslagen

Vrijdag 16 december

1.500 meter mannen

1. Kjeld Nuis - 1.42,59

2. Jordan Stolz (VS) - 1.43,19

3. Thomas Krol - 1.43,34

6. Patrick Roest - 1.43,78

10. Wesly Dijs - 1.44,23

500 meter vrouwen

1. Min-Sun Kim (ZKo) - 36,96

2. Miho Takagi (Jap) - 37,26

3. Erin Jackson (VS) - 37,35

4. Femke Kok - 37,38

5. Jutta Leerdam - 37,41

8. Michelle de Jong - 37,48

10. Dione Voskamp - 37,53

12. Marrit Fledderus - 37,65

5.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 6.48,06

2. Ragne Wiklund (Noo) - 6.52,86

3. Ivanie Blondin (Can) - 6.54,81

4. Joy Beune - 6.58,00

8. Merel Conijn - 7.04,77

Teamsprint mannen

1. Polen - 1.18,90

2. Nederland - 1.18,93

3. Canada - 1.19,40

Zaterdag 17 december

1.500 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 1.52,08

2. Antoinette Rijpma - de Jong - 1.52,70

3. Nadezhda Morozova (Kaz) - 1.53,03

7. Joy Beune - 1.54,44

10. Marijke Groenewoud - 1.54,68

16. Reina Anema - 1.57,57

500 meter mannen

1. Jun-Ho Kim (Zko) - 34,07

2. Jordan Stolz (VS) - 34,08

3. Laurent Dubreuil (Can) - 34,10

8. Dai Dai N'tab - 34,41

10. Merijn Scheperkamp - 34,43

17. Janno Botman - 34,64

10.000 meter mannen

1. Davide Ghiotto (Ita) - 12.45,10

2. Patrick Roest - 12.51,50

3. Beau Snellink - 12.53,34

4. Kars Jansman - 12.58,77



Teamsprint vrouwen

1. Verenigde Staten - 1.25,68

2. Canada - 1.25,73

3. Nederland - 1.25,95

Zondag 18 december

1.000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam - 1.12,53

2. Miho Takagi (Jap) - 1.13,19

3. Kimi Goetz (VS) - 1.13,58

4. Antoinette Rijpma-de Jong - 1.13,61

8. Michelle de Jong - 1.14,35

10. Isabel Grevelt - 1.14,47

12. Marrit Fledderus - 1.15,03

1.000 meter mannen

1. Jordan Stolz (VS) - 1.06,72

2. Thomas Krol - 1.07,16

3. David Bosa (Ita) - 1.07,24

4. Hein Otterspeer - 1.07,42

18. Joep Wennemars - 1.08,42

Massastart vrouwen

1. Irene Schouten

2. Ivanie Blondin (Can)

3. Marijke Groenewoud

Massastart mannen

1. Bart Swings (Bel)

2. Connor Howe (Can)

3. Hayden Mayeur (Can)

14. Jorrit Bergsma

Deelnemers

Vrouwen

500 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Marrit Fledderus, Michelle de Jong, Dione Voskamp.

1.000 meter: Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Isabel Grevelt.

1.500 meter: Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Reina Anema.

5.000 meter: Irene Schouten, Sanne in 't Hof, Arianna Pruisscher, Merel Conijn, Joy Beune.

Massastart: Irene Schouten, Marijke Groenewoud.

Teamsprint: Michelle de Jong, Isabel Grevelt en Femke Kok

Mannen

500 meter: Merijn Scheperkamp, Janno Botman, Hein Otterspeer, Dai Dai N'tab, Stefan Westenbroek.

1.000 meter: Kjeld Nuis, Joep Wennemars, Thomas Krol, Hein Otterspeer, Louis Hollaar.

1.500 meter: Kjeld Nuis, Patrick Roest, Thomas Krol, Wesly Dijs, Jordy van Workum.

10.000 meter: Patrick Roest, Beau Snellink, Jorrit Bergsma, Kars Jansman, Mats Stoltenborg.

Massastart: Jorrit Bergsma, Bart Hoolwerf.

Teamsprint: Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, Merijn Scheperkamp.

Huidige wereldrecords 500 meter vrouwen: 36,36 (Lee Sang-hwa)

1.000 meter vrouwen: 1.11,61 (Brittany Bowe)

1.500 meter vrouwen: 1.49,83 (Miho Takagi)

5.000 meter vrouwen: 6.39,02 (Natalya Voronina)

500 meter mannen: 33,61 (Pavel Kulizhnikov)

1.000 meter mannen: 1.05,69 (Pavel Kulizhnikov)

1.500 meter mannen: 1.40,17 (Kjeld Nuis)

10.000 meter mannen: 12.30,74 (Nils van der Poel)

