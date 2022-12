Friese plaats Burgum organiseert vandaag de eerste marathon op natuurijs

Burgum organiseert woensdag om 18.30 uur de eerste marathon op natuurijs van het seizoen. Het ijs in de Friese plaats heeft de benodigde dikte van 3 centimeter.

Disciplinemanager marathonschaatsen Willem Hut van de schaatsbond ging rond 9.00 uur de ijsdikte in Burgum meten. In de nacht van dinsdag op woensdag vroor het aanzienlijk in Nederland. Op sommige plekken dook het kwik onder de -10 graden.

Bij aanhoudende kou is het vaak een race tussen gemeenten om als eerste een natuurijsmarathon te organiseren. Dit jaar ging de strijd tussen Noordlaren, Haaksbergen, Nieuw-Buinen, Puttershoek en Burgum.

De ijsmeesters in Haaksbergen (IJSCH), Noordlaren (De Hondsrug) en bij Schaatsvereniging Nieuw-Buinen slaagden er niet in de vloer op de gewenste dikte te krijgen. Bij IJsvereniging Bergum is dat dus wel het geval.

De vereniging is er trots op dat de eerste marathon juist in de provincie Friesland wordt georganiseerd. "We maken er vanavond een mooi feestje van", zegt een woordvoerder tegen de NOS. "Dit is waar het schaatsen thuishoort."

Vorig jaar ging de primeur naar het Groningse Noordlaren, dat op Tweede Kerstdag de eerste marathon op natuurijs van het seizoen organiseerde. Bart Hoolwerf won toen bij de mannen en Maaike Verweij was de beste bij de vrouwen.

IJsvereniging Bergum organiseert de eerste marathon op natuurijs. Foto: ANP

Aanbevolen artikelen