Femke Mossinkoff zet als eerste vrouw werelduurrecord op natuurijs neer

In navolging van Bart Vreugdenhil heeft ook Femke Mossinkoff een werelduurrecord op natuurijs neergezet. De 21-jarige Nederlandse marathonschaatsster kwam dinsdag in Ammerstol tot een afstand van ruim 32,176 kilometer.

Mossinkoff had bij haar poging geen richtafstand; ze is de eerste vrouw met een werelduurrecord op natuurijs. Wel zijn er in het verleden twee vergelijkbare records neergezet door vrouwen.

In 1982 kwam Ineke Kooiman in een uur tot 33,837 kilometer in de buitenlucht, maar dat was op kunstijs. Zeven jaar geleden legde Carien Kleibeuker op de binnenbaan van het Duitse Inzell 40,569 kilometer af.