Eerste marathon op natuurijs lonkt: 'Aannemelijk dat we woensdag kunnen rijden'

Schaatsbond KNSB heeft goede hoop dat woensdagavond de eerste marathon op natuurijs van het seizoen kan worden gereden. Dinsdag was het ijs nog niet dik genoeg bij de vijf verenigingen die op de primeur hopen, maar de weersverwachtingen voor de komende 24 uur lijken gunstig.

"Met de verwachtingen die er nu zijn, zou het me zeer verbazen als ik morgenochtend niet ergens het ijs kan meten", zegt Willem Hut, de competitieleider van het marathonschaatsen, in gesprek met NU.nl. "En dan is het aannemelijk dat we morgenavond ergens kunnen schaatsen."

Hut wacht op een telefoontje van een vereniging die de benodigde 3 centimeter ijsdikte heeft gehaald. Zodra dat bericht komt, stapt hij in zijn auto om het ijs officieel te meten. Als de baan goedkeuring krijgt, kan de marathon op zeer korte termijn georganiseerd worden.

"Het is nog steeds ijs en weder dienende, dat gezegde is er niet voor niks", zegt Hut. "Maar het kan snel gaan. Ik kan niet uitsluiten dat ik de komende uren nog gebeld word en dat we vanavond al kunnen meten."

De KNSB had maandag de voorzichtige hoop dat er dinsdagavond al geschaatst zou kunnen worden, maar het weer werkte niet mee. "We hebben afgelopen nacht weer gezien dat het weersverwachtingen zijn, geen weersvoorspellingen", zegt Hut met een lach.

"De vorst was goed, maar de aangroei van het ijs was minder dan verwacht. De ene plaats had te maken met mist, terwijl het op een andere plek minder vroor dan werd gedacht. Daardoor stonden we vanochtend minder positief op dan gehoopt. Maar vandaag zijn de meeste verenigingen toch weer een stapje verder gekomen."

Noordlaren had vorig seizoen de primeur van de eerste marathon op natuurijs. Foto: ANP

Kan Noordlaren weer de eerste marathon organiseren?

Noordlaren, Haaksbergen, Burgum, Nieuw-Buinen en Puttershoek zijn de kanshebbers voor de eerste marathon op natuurijs van deze winter. Het Groningse Noordlaren en het Drentse Nieuw-Buinen waren maandag de favorieten en dat lijkt dinsdag niet veranderd.

"Maar Haaksbergen doet nog steeds mee", zegt Hut. "En Burgum blijft ook in de race, maar daar hebben ze wat minder ervaring." De Friese plaats doet dit jaar voor het eerst mee in de strijd om de primeur.

Vorig jaar organiseerde Noordlaren de eerste marathon op natuurijs, toen op Tweede Kerstdag. Het was de zesde keer dat ijsvereniging De Hondsrug de primeur had. Het bleef toen bij één marathon.

Hut sluit niet uit dat het peloton deze week twee of drie wedstrijden op natuurijs kan schaatsen. "De weersverwachtingen op de lange termijn zien er weer iets gunstiger uit. Als dat uitkomt, gaan we na woensdag gewoon door en is er ook een marathon op donderdag. En misschien zelfs op vrijdag."

Voor vrijdag staat er in Utrecht al een reguliere marathon op kunstijs gepland. "Marathonschaatsers kunnen wel wat aan", zegt Hut met een lach. "Desnoods doen we vrijdagochtend een marathon op kunstijs en vrijdagavond een wedstrijd op natuurijs."

