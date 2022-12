Bart Vreugdenhil verbetert 73 jaar oud werelduurrecord op natuurijs

Bart Vreugdenhil heeft dinsdagochtend een bijzondere recordpoging succesvol afgerond. De 27-jarige marathonschaatser verbeterde in Winterswijk het 73 jaar oude werelduurrecord op natuurijs.

Het werelduurrecord op natuurijs wordt niet vaak aangevallen. Voor zover bekend stond het record op naam van de Nederlander Marius Strijbis, die in 1949 in zestig minuten 32,660 kilometer schaatste in het Noorse Hamar.

Vreugdenhil vertelde na zijn poging aan Schaatsen.nl dat hij niet helemaal fit was. "Ik ben vannacht een beetje ziek geworden, ik had wat verhoging. Gelukkig zat het binnen de grens dat ik kon sporten. Ik heb nu pijn en heb de kou echt onderschat. Mijn vingers doen niets meer en die lucht slaat op je longen."

Door de vorst en het werk van flink wat vrijwilligers was er dinsdagochtend ijs van 1,5 centimeter dik bij de de Winterswijkse IJs Vereniging. Dat was genoeg voor de recordpoging van Vreugdenhil.

Vreugdenhil komt in de marathoncompetitie uit voor het beloftenteam van Team Port of Amsterdam/SKITS. In het dagelijks leven is hij consultant bij multinationals in strategische onderhandelingsprojecten.