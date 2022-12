Schaatsbond verwacht deze week eerste marathon op natuurijs te organiseren

Schaatsbond KNSB denkt dat er later deze week mogelijk een marathon op natuurijs gereden kan worden. Vijf verenigingen zijn al in de race voor de eerste wedstrijd van het seizoen op natuurijs.

"We staan in de startblokken, maar de weersverwachtingen moeten nog wel uitkomen", zegt Willem Hut, de competitieleider van het marathonschaatsen, in gesprek met persbureau ANP.

De komende dagen wordt er in het hele land vorst verwacht. Tot en met woensdag komen de maxima nauwelijks boven het vriespunt uit en 's nachts is er sprake van matige vorst, dat een temperatuur tussen de -5 en -10 graden betekent.

De competitieleider van schaatsbond KNSB heeft goede hoop dat er deze week een marathon verreden kan worden. IJsverenigingen die een marathon willen organiseren, moeten zich eerst aanmelden bij de KNSB. De bond besluit dan tot een ijsmeting. Daarna kan het snel gaan.

"Als we dinsdag een baan ter goedkeuring aangeboden krijgen, kan er woensdag al een wedstrijd georganiseerd worden." En misschien donderdag ook nog, denkt Hut. De marathonschaatsers staan volgens hem klaar voor als er wedstrijden op natuurijs mogelijk zijn.

Willem Hut op de schaatsbaan van IJsvereniging De Hondsrug, waar vorig seizoen de eerste marathon op natuurijs werd verreden. Foto: ANP

Vijf verenigingen in de race

Vijf verenigingen hebben zich al aangemeld om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Dat zijn Noordlaren, Haaksbergen, Burgum, Nieuw-Buinen en Puttershoek. Normaal gesproken is ijsvereniging Nieuw-Amsterdam in Veenoord ook in de race, maar daar is vanwege een verbouwing van de baan een wedstrijd niet mogelijk.

"We hebben wat meer geografische spreiding", stelt de competitieleider tevreden vast, met ook het Friese Burgum en Puttershoek in Zuid-Holland als kandidaten. "Dat is ook goed voor als er bijvoorbeeld in het noorden van Nederland sneeuw is gevallen."

Vorig seizoen ging de primeur voor de zesde keer naar Noordlaren. Daar werd op Tweede Kerstdag de ijsdikte goedgekeurd. Vanwege de coronamaatregelen was er geen publiek bij de wedstrijden, die werden gewonnen door Maaike Verweij en Bart Hoolwerf.

