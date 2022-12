Leerdam blijft domineren op 1.000 meter: 'Het gat met de rest is wel heel groot'

Jutta Leerdam is trots en een beetje verbaasd dat ze zondag in Calgary ook de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1.000 meter wist te winnen. De schaatsster van Jumbo-Visma had op het Canadese ijs weinig te duchten van haar concurrentie.

"Drie uit drie geeft een superfijn gevoel", zei een enthousiaste Leerdam na het veroveren van haar gouden plak in gesprek met de NOS. "Al helemaal omdat het gat met de nummer twee bijna een seconde is. Ik was ooit slecht op de World Cups en nu heb ik drie keer goud op rij. Dat is toch leuk."

De 23-jarige Leerdam reed in Calgary haar op twee na beste tijd ooit op de 1.000 meter (1.12,82) en dat was meer dan genoeg om haar rivalen af te troeven. De Amerikaanse Kimi Goetz eindigde op liefst zeven tienden als tweede, vlak voor Vanessa Herzog uit Oostenrijk.

"Als het verschil in Nederland zo groot is, heb je normaal gesproken altijd nog je internationale concurrenten. Maar internationaal gezien is zeven tienden een groot gat", weet Leerdam, die vorige maand ook in het Noorse Stavanger en Heerenveen zegevierde op haar favoriete afstand.

Jutta Leerdam won ook de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 1.000 meter. Foto: Getty Images

'Blijkt steeds weer dat 1.000 meter mijn favoriet is'

Bij de Olympische Spelen van begin dit jaar in Peking pakte Leerdam achter de Japanse Miho Takagi zilver op de 1.000 meter. Eerder veroverde ze onder meer de wereldtitel (2020) en de Europese titel (2022) op dat nummer.

"De 1.000 is echt mijn kern, mijn favoriet. Dat blijkt steeds weer. Ik ben blij dat ik die lijn door kan trekken en kan blijven domineren", zei Leerdam, die ondanks haar toptijd niet geheel tevreden was over haar rit tegen ploeggenote Antoinette Rijpma-de Jong.

"Jac Orie (haar coach, red.) was al direct niet tevreden over mijn opening en ik ook niet. Het voelde bijna alsof Antoinette sneller ging. Toen dacht ik: wat ben ik nou aan het doen? Maar het rondje 26,2 was gewoon superhard. Het was geen vlekkeloze rit, maar gelukkig wel genoeg."

De schaatsers blijven in Canada, want komend weekend staat er opnieuw een World Cup in Calgary op het programma. Het is de laatste wereldbeker van het kalenderjaar. Op 27 en 28 december worden in Thialf nog de NK allround en sprint afgewerkt.

