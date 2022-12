Superieure Leerdam boekt in Calgary weer wereldbekerzege op 1.000 meter

Jutta Leerdam heeft zondag ook de derde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op de 1.000 meter gewonnen. De Zuid-Hollandse was met een tijd van 1.12,82 een klasse apart in Calgary.

Leerdam liet de concurrentie ruim achter zich. Ze was 0,71 seconden sneller dan de Amerikaanse nummer twee Kimi Goetz. Vanessa Herzog uit Oostenrijk werd in 1.13,56 derde.

Voor Leerdam was het haar derde wereldbekerzege op rij op de 1.000 meter. Eerder dit seizoen triomfeerde ze ook in Heerenveen en het Noorse Stavanger, waardoor ze riant aan de leiding gaat in het wereldbekerklassement. Daarin heeft ze 35 punten voorsprong op nummer twee Miho Takagi.

Takagi belandde verrassend naast het podium in Calgary. De olympisch kampioene uit Japan moest zich met 1.13,57 tevredenstellen met de vierde plaats.

Van de vier andere Nederlandse vrouwen was Antoinette Rijpma-de Jong de snelste. Zij eindigde in een persoonlijk record van 1.13,64 als vijfde. Isabelle Grevelt (1.14,17) en Michelle de Jong (1.14,29) scherpten hun persoonlijke toptijd ook aan en werden zevende en achtste. Marrit Fledderus (1.15,00) kwam niet verder dan de dertiende tijd.

Later op de dag staan in Calgary de 1.000 meter bij de mannen en de massastart bij zowel de mannen als de vrouwen nog op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen