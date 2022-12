Otterspeer en Leerdam boeken wereldbekerzege op 1.000 meter in Calgary

Delen via E-mail

Hein Otterspeer heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary de 1.000 meter gewonnen. Hij hield thuisrijders Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu net achter zich. Bij de vrouwen boekte Jutta Leerdam haar derde wereldbekerzege op rij.

De 34-jarige Otterspeer kwam op de Olympic Oval tot een tijd van 1.07,28. De Zuid-Hollander was daarmee slechts twee honderdsten sneller dan Dubreuil en bleef Gélinas-Beaulieu vier honderdsten voor.

De andere Nederlanders konden niet meedoen om de podiumplaatsen. Wereldkampioen Kai Verbij, die vanwege een liesblessure pas zijn eerste 1.000 meter van het seizoen reed, eindigde in 1.07,63 als zevende.

Olympisch kampioen Thomas Krol, die eerder op de dag werd genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar, moest met 1.07,70 genoegen nemen met de achtste tijd. Joep Wennemars, die vorige week in Heerenveen nog tweede werd, reed met 1.08,80 een persoonlijk record en eindigde teleurstellend als dertiende.

In het wereldbekerklassement klimt Otterspeer naar de tweede plaats. Hij heeft zeven punten achterstand op Dubreuil.

Jutta Leerdam was een klasse apart op de 1.000 meter.

Bij de 1.000 meter voor vrouwen liet Leerdam de concurrentie met een tijd van 1.12,82 ruim achter zich. De Zuid-Hollandse was 0,71 seconden sneller dan de Amerikaanse nummer twee Kimi Goetz. Vanessa Herzog uit Oostenrijk werd in 1.13,56 derde.

Voor de 23-jarige Leerdam was het haar derde wereldbekerzege op rij op de 1.000 meter. Eerder dit seizoen triomfeerde ze ook in Heerenveen en het Noorse Stavanger, waardoor ze riant aan de leiding gaat in het wereldbekerklassement. Daarin heeft ze 35 punten voorsprong op nummer twee Miho Takagi.