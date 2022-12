Bloemen boos na diskwalificatie 5.000 meter: 'Hoe stil kan je staan?'

Ted-Jan Bloemen was zaterdag (lokale tijd) bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary boos en teleurgesteld na zijn diskwalificatie op de 5.000 meter. De in Nederland geboren Canadees maakte zijn rentree in het wereldbekercircuit, maar die was van korte duur na twee valse starts.

"Dit is wel even een dreun", zei Bloemen na afloop voor de camera van de NOS. "Ik maakte een kleine beweging, maar dat was niet genoeg voor een valse start. Hoe stil kun je staan? Ik snap het echt niet."

Bloemen was ingedeeld in de eerste rit na de dweilpauze. Aangezien er in het schema weinig tijd is om het ijs te laten drogen, koos de 36-jarige schaatser bij de eerste poging bewust voor een valse start. "Ik wilde voor mezelf de beste omstandigheden creëren en zoveel mogelijk tijdrekken. Bij de tweede start moet ik gewoon blijven staan en dat deed ik."

De Canadees sloeg de eerste twee wereldbekers over vanwege de geboorte van zijn kind. "Het doet ontzettend veel pijn, want dit was dé race. Ik heb er alles aan gedaan om de 5 en 10 kilometer te rijden. Het wordt nu heel moeilijk om mee te doen op het WK."

De wereldbekerwedstrijd in Calgary is het derde wereldbekerweekend van het seizoen. De 1.000 meter en de massastart staan zondag op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen