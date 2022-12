Scheperkamp komt net tekort voor persoonlijk record op 500 meter, Dubreuil wint

Merijn Scheperkamp heeft zaterdag naast een podiumplaats én een persoonlijk record op de 500 meter gegrepen bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De Nederlander werd zesde in 34,46 seconden. De Canadees Laurent Dubreuil won in een indrukwekkende tijd.

De 22-jarige Scheperkamp bleef met 34,46 één honderdste van een seconde boven zijn persoonlijk record op de kortste schaatsafstand. Dat reed hij vorig jaar bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen (34,45).

Scheperkamp kwam ruim tekort voor de overwinning, die naar Dubreuil ging. De Canadees reed voor eigen publiek een fraaie race en klokte 34,01. Een maand geleden was de nummer vier van de Olympische Spelen in Peking ook al de beste in Heerenveen.

De Japanner Tatsuya Shinhama werd tweede in een tijd van 34,18 en bleef daarmee de Zuid-Koreaanse nummer drie Kim Jun-ho één honderdste voor. Yuma Murakami uit Japan liep op één honderdste een podiumplaats mis.

Dai Dai N'tab en Janno Botman stelden teleur in Calgary. N'tab kende een slechte start en kon dat in het vervolg niet goedmaken. Hij werd met een tijd van 34,81 zeventiende. Botman eindigde met 34,85 op de negentiende en voorlaatste plaats.

Later op de dag wordt bij de mannen de 5.000 meter verreden. Daar komt onder anderen topfavoriet Patrick Roest in actie. Hij rijdt in de slotrit tegen zijn Noorse uitdager Sander Eitrem.

Laurent Dubreuil maakte indruk met de winnende tijd van 34,01 seconden. Foto: Pro Shots

