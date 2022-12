Roest verpulvert concurrentie en wint ook in Calgary 5 kilometer, Snellink tweede

Patrick Roest heeft zaterdag indruk gemaakt op de 5 kilometer bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De Nederlander verpulverde de concurrentie met een toptijd. Beau Snellink werd knap tweede.

De 27-jarige Roest nam in de slotrit al snel afstand van zijn Noorse rivaal Sander Eitrem en reed in de openingsfase op het schema van het baanrecord van Sven Kramer (6.03,32). In de slotfase moest hij toegeven op de snelste 5 kilometer ooit in de Olympic Oval, maar met 6.05,60 reed hij wel een toptijd.

Door de overwinning is Roest nog altijd ongeslagen in het wereldbekerseizoen op de 5 kilometer. De Lekkerkerker, die dit seizoen Jumbo-Visma verruilde voor Team Reggeborgh, won vorige maand ook al in Heerenveen én in Stavanger. In Thialf sloeg hij al eens een aanval van Eitrem af en reed hij een nieuw baanrecord.

Beau Snellink werd de verrassing van de 5 kilometer met een fraaie tweede plaats. De 21-jarige Zuid-Hollander versloeg de Italiaan Davide Ghiotto, die op de Olympische Spelen in Peking brons won op de 10 kilometer, en klokte 6.09,58. Daarmee was hij twee seconden sneller dan hij ooit was geweest. Ghiotto werd derde in 6.10,66.

Ted-Jan Bloemen beleefde een zwaar teleurstellende wedstrijd in Calgary. De in Nederland geboren Canadees werd gediskwalificeerd na twee valse starts. Bloemen zou voor eigen publiek zijn eerste 5 kilometer van het seizoen rijden, maar daar kwam het dus niet van.

Kars Jansman en Marcel Bosker kwamen wel in actie, maar bleven buiten het podium. Jansman reed met 6.15,14 wel een nieuw persoonlijk record en eindigde met die tijd op de zevende plaats. Bosker werd negende in 6.20,48.

Merijn Scheperkamp bleef steken op de zesde plaats op de 500 meter. Foto: Getty Images

Scheperkamp komt net tekort voor persoonlijk record

Op de 500 meter kwam Merijn Scheperkamp net tekort voor een nieuw persoonlijk record. De Nederlander werd zesde in 34,46 seconden en bleef één honderdste van een seconde boven zijn beste race ooit op de kortste schaatsafstand. Dat reed hij vorig jaar bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen (34,45).

Scheperkamp bleef ver verwijderd van de overwinning, die naar Laurent Dubreuil ging. De Canadees reed voor eigen publiek een fraaie race en klokte 34,01. Een maand geleden was de nummer vier van de Olympische Spelen in Peking ook al de beste in Heerenveen.

De Japanner Tatsuya Shinhama werd tweede in een tijd van 34,18 en bleef daarmee de Zuid-Koreaanse nummer drie Kim Jun-ho één honderdste voor. Yuma Murakami uit Japan liep op één honderdste een podiumplaats mis.

Dai Dai N'tab en Janno Botman stelden teleur in Calgary. N'tab kende een slechte start en kon dat in het vervolg niet goedmaken. Hij werd met een tijd van 34,81 zeventiende. Botman eindigde met 34,85 op de negentiende en voorlaatste plaats.

