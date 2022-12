Takagi ook in Calgary de beste op 1.500 meter, Rijpma-De Jong derde

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary niet opnieuw op de 1.500 meter weten te winnen. Drie weken na haar zege in Heerenveen werd de Nederlandse derde. Miho Takagi was opnieuw de beste op de schaatsmijl.

De 27-jarige Rijpma-de Jong klokte in de Olympic Oval 1.52,93, haar tweede beste tijd ooit gereden op de 1.500 meter. Vorig jaar in het Amerikaanse Salt Lake City reed de Friezin haar persoonlijk record: 1.51,72.

Rijpma-de Jong kwam een kleine vier tiende van een seconde tekort voor de zege, die naar Takagi ging. De Japanse won de slotrit tegen de Kazachse Nadezhda Morozova en noteerde 1.52,54.

Daarmee bleef de houder van het wereldrecord twee seconden boven het baanrecord (1.50,33). De Japanse rijdster van de Nederlandse coach Johan de Wit won vorige maand de eerste World Cup in Stavanger. Morozova werd tweede in 1.52,82.

De andere Nederlanders konden geen rol van betekenis spelen op de 1.500 meter. Jutta Leerdam werd zevende in 1.54,12. Marijke Groenewoud (tiende in 1.54,65), Joy Beune (elfde in 1.54,80) en Reina Anema (zestiende in 1.57,52) bleven ver van het podium verwijderd.

Later op de dag staan de 500 meter voor mannen, de 5.000 meter mannen voor mannen en de ploegenachtervolging voor vrouwen op het programma. Rijpma-de Jong doet niet mee aan de ploegenachtervolging, die bestaat uit Irene Schouten, Groenewoud en Beune.

