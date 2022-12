Oppermachtige Schulting verovert ook in Almaty wereldbekergoud op 1.500 meter

Suzanne Schulting heeft zaterdag haar derde wereldbekergoud van dit seizoen gewonnen. De Nederlandse was op de 1.500 meter in het Kazachse Almaty een klasse apart.

Op enkele ronden voor het einde nam Schulting de leiding en stond deze niet meer af. Choi Min-jeong uit Zuid-Korea eindigde als tweede en een andere Zuid-Koreaanse, Kim Gilli, passeerde de finishlijn als derde. Yara van Kerkhof, die haar eerste A-finale schaatste, werd zesde.

Door de zege gaat Schulting aan de leiding in de wereldbekerstand, waarvoor de resultaten op alle individuele afstanden worden meegerekend. Ze neemt de leiding over van landgenote Xandra Velzeboer, die zich ziek heeft afgemeld voor de races in Kazachstan.

Het was voor Schulting haar tweede optreden op de 1.500 meter, het onderdeel waarop ze op de Olympische Spelen in Peking brons pakte. Bij haar eerste deelname in Montréal zegevierde ze ook. In de Canadese stad schreef ze ook de 1.000 meter op haar naam.

De wereldbekerwedstrijden in Almaty vinden het hele weekend plaats. Zondag staat er een tweede 1.500 meter voor de vrouwen op het programma.

