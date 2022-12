Schouten stelt zwaar teleur met zevende plaats op 3 kilometer in Calgary

Irene Schouten heeft vrijdag zwaar teleurgesteld op de 3.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De regerend olympisch kampioene bleef in de Olympic Oval steken op een zevende plaats.

De dertigjarige Schouten kwam geen moment in haar race en klokte een tegenvallende 4.02,86 op de snelle ijsbaan. Daarmee kwam ze bijna zes seconden tekort voor de zege, die naar de Noorse Ragne Wiklund ging.

Het is niet duidelijk hoe Schouten zo ver heeft kunnen terugvallen. Drie weken geleden was de Andijkse nog met afstand de beste in Thialf. Toen won ze in een nieuw baanrecord en hield ze de concurrentie seconden achter zich.

Voor Wiklund is het haar tweede overwinning in de wereldbeker. De Noorse, die begin dit jaar vijfde werd op de Olympische Spelen in Peking, zegevierde ook in Stavanger en werd vervolgens derde in Heerenveen.

Achter Wiklund werd Marijke Groenewoud tweede in een nieuw persoonlijk record. De rijdster van Team Albert Heijn Zaanlander klokte 3.58,89, waarmee ze maar liefst vier seconden sneller was dan ze ooit was (4.02,72).

Antoinette Rijpma-de Jong completeerde het podium door met 3.59,31 als derde te eindigen. Joy Beune werd vijfde (4.01,41) en Merel Conijn was de slechtste Nederlandse rijdster met een twaalfde plaats (4.06,69).

Leerdam en Kok komen tekort op 500 meter

Eerder op de dag grepen Jutta Leerdam en Femke Kok naast de overwinning op de 500 meter in Calgary. Leerdam en Kok kwamen in de Olympic Oval in Calgary allebei tot een tijd van 37,35 seconden. Leerdam bleek tweeduizendsten sneller dan haar landgenote en eindigde daardoor als derde.

De tijden van de Nederlanders waren bij lange na niet genoeg voor de overwinning, die wederom naar de Zuid-Koreaanse Min-Sun Kim ging. De Zuid-Koreaanse dook als enige onder een tijd van 37 seconden en klokte 36,97. Vanessa Herzog werd tweede in 37,26.

Kim was ook al de beste op de 500 meter in Heerenveen en Stavanger, waar de vorige twee wereldbekerwedstrijden werden verreden. De 23-jarige schaatsster beleeft dit seizoen haar grote doorbraak.

De andere Nederlanders op de 500 meter vertolkten een bijrol. Marrit Fledderus werd zevende in een nieuw persoonlijk record (37,51), Dione Voskamp eindigde als negende (37,57) en Michelle de Jong moest zich tevredenstellen met een tiende plek (37,69).

