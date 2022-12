Dijs stunt met zege op 1.500 meter bij wereldbekerwedstrijd in Calgary

Wesly Dijs heeft vrijdag gestunt met een overwinning op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De geboren Soester bleef onder anderen landgenoten Kjeld Nuis en Thomas Krol voor.

De 27-jarige Dijs klokte een tijd van 1.42,93 in de Olympic Oval in de Canadese plaats. Daarmee was hij twee honderdsten sneller dan de Chinese nummer twee Ning Zhongyan (1.42,95). Nummer drie Nuis hield hij negen honderdsten (1.43,02) achter zich.

Dijs stond nog nooit eerder op het podium bij een wereldbekerwedstrijd. Zijn beste prestatie was tot dusver een vierde plaats op de 1.500 meter bij de World Cup in Heerenveen van bijna twee jaar geleden.

Patrick Roest en regerend wereldkampioen Krol bleven buiten het podium. Roest kwam zeven honderdsten tekort voor het brons en eindigde in 1.43,09 als vierde. Krol werd zevende in 1.43,79. De Canadese klassementsleider Connor Howe stelde teleur voor eigen publiek met een zesde plaats.

Later op de dag staan in Calgary ook de 3.000 meter voor vrouwen en de ploegenachtervolging bij de mannen op het programma. Voor Rintje Ritsma wordt het zijn tweede wedstrijd als bondscoach van de ploegenachtervolging.

De World Cup in Calgary is de derde World Cup van het seizoen. Eerder deze jaargang reden de schaatsers al in Stavanger en in Heerenveen. Volgende week wordt er opnieuw in Calgary een wereldbekerwedstrijd verreden.