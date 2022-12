Klassementsleider Xandra Velzeboer mist wereldbeker in Almaty vanwege griepje

Shottrackster Xandra Velzeboer mist de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Kazachse Almaty. De klassementsleider in de World Cup is ziek, laat ze donderdag weten op Instagram.

Voor Velzeboer is haar afwezigheid in Kazachstan een domper. De Culemborgse maakte in de eerste weken van het seizoen nog indruk.

Velzeboer won eind oktober bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Montréal zowel de 500 meter als de 1.000 meter. Een week later zegevierde ze in Salt Lake City op de 500 meter in een nieuw wereldrecord.

Mede daardoor is Velzeboer de leider in het wereldbekerklassement. Die koppositie gaat de enkelvoudig wereldkampioen na het weekend zo goed als zeker kwijtraken.

Onder anderen Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt komen van vrijdag tot en met zondag wél in actie in Almaty. Volgende week wordt opnieuw in de Kazachse plaats een wereldbekerwedstrijd verreden.

