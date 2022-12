Bekijk de uitslagen en het programma van de wereldbeker schaatsen in Calgary

De Nederlandse schaatsers zijn neergestreken in Calgary, waar dit weekend én de week daarop een wereldbeker op het programma staat. Bekijk hier de uitslagen, het programma en de Nederlandse deelnemers.

De Nederlandse selectie bij de mannen is niet gelijk aan die bij de eerste twee World Cups in Stavanger en Heerenveen. Dit keer is gekeken naar de resultaten die nodig zijn om het maximale aantal startplekken voor Nederland binnen te halen voor de WK afstanden (2-5 maart) en de EK's allround en sprint (6-8 januari).

Om die reden heeft de selectiecommissie aanwijsplekken gegeven aan Kjeld Nuis (1.500 meter) en Kai Verbij (1.000 meter). Zij konden door blessures niet meedoen aan het kwalificatietoernooi voor de World Cups in oktober. Marcel Bosker wordt met het oog op het EK allround ingezet op de 1.500 meter. Het aantal startplekken per land voor dat toernooi worden bepaald aan de hand van de resultaten op de 1.500 en 5.000 meter in de wereldbeker.

In Calgary is er altijd een kans dat er wereldrecords worden gereden. De Olympic Oval ligt op ruim 1.000 meter boven zeeniveau en is daardoor een van de snelste ijsbanen ter wereld.

Uitslagen

1.500 meter mannen

1. Wesly Dijs - 1.42,93

2. Zhongyan Ning (Chi) - 1.42,95

3. Kjeld Nuis - 1.43,02

4. Patrick Roest - 1.43,09

7. Thomas Krol - 1.43,79

500 meter vrouwen

1. Min-Sun Kim (ZKo) - 36,97

2. Vanessa Herzog (Oos) - 37,26

3. Jutta Leerdam - 37,356

4. Femke Kok - 37,359

7. Marrit Fledderus - 37,51

9. Dione Voskamp - 37,57

10. Michelle de Jong - 37,69

Programma

Vrijdag 9 december

21.49 uur: 3.000 meter vrouwen

22.45 uur: Ploegenachtervolging mannen

Zaterdag 10 december

20.30 uur: 1.500 meter vrouwen

21.11 uur: 500 meter mannen

21.50 uur: 5.000 meter mannen

23.04 uur: Ploegenachtervolging vrouwen

Zondag 11 december

20.30 uur: Massastart vrouwen halve finales

21.06 uur: Massastart mannen halve finales

21.47 uur: 1.000 meter vrouwen

22.22 uur: 1.000 meter mannen

23.05 uur: Massastart vrouwen

23.24 uur: Massastart mannen

Deelnemers

Vrouwen

500 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok, Marrit Fledderus, Michelle de Jong, Dione Voskamp

1.000 meter: Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Isabel Grevelt

1.500 meter: Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Jutta Leerdam, Joy Beune, Reina Anema

3.000 meter: Irene Schouten, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Joy Beune, Merel Conijn

Ploegenachtervolging: Opstelling nog niet bekend

Mannen

500 meter: Merijn Scheperkamp, Janno Botman, Dai Dai N'tab, Thomas Krol, Stefan Westenbroek

1.000 meter: Kai Verbij, Joep Wennemars, Thomas Krol, Hein Otterspeer, Louis Hollaar

1.500 meter: Kjeld Nuis, Patrick Roest, Thomas Krol, Wesly Dijs, Marcel Bosker

5.000 meter: Patrick Roest, Beau Snellink, Marcel Bosker, Jorrit Bergsma, Kars Jansman

Ploegenachtervolging: Opstelling nog niet bekend

Huidige wereldrecords 500 meter vrouwen - 36,36 (Lee Sang-hwa)

1.000 meter vrouwen - 1.11,61 (Brittany Bowe)

1.500 meter vrouwen - 1.49,83 (Miho Takagi)

3.000 meter vrouwen - 3.52,02 (Martina Sáblíková)

500 meter mannen - 33,61 (Pavel Kulizhnikov)

1.000 meter mannen - 1.05,69 (Pavel Kulizhnikov)

1.500 meter mannen - 1.40,17 (Kjeld Nuis)

5.000 meter mannen - 6.01,56 (Nils van der Poel)

