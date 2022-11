Nuis en Verbij krijgen aanwijsplek voor World Cup in Calgary

Delen via E-mail

Kjeld Nuis en Kai Verbij hebben voor de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary van 9 tot en met 11 december aanwijsplekken gekregen voor respectievelijk de 1.500 en 1.000 meter. Dit gaat ten koste van Wesly Dijs en Louis Hollaar.

Nuis en Verbij moesten vanwege blessureleed afzeggen voor het kwalificatietoernooi in oktober. Inmiddels zijn beide schaatsers hersteld. Nuis kwam ruim een week geleden bij de World Cup in Heerenveen ook al in actie dankzij een aanwijsplek. Hij werd toen op de 1.500 meter tweede achter de Canadees Connor Howe.