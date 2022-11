Noodlijdend Thialf vraagt kabinet weer om hulp vanwege stijgende energiekosten

IJsstadion Thialf heeft vrijdag grote zorgen geuit over het eigen voortbestaan. De directie vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om financiële steun vanwege de stijgende energiekosten. Thialf vroeg het kabinet de afgelopen jaren al vaker om hulp.

De energiekosten van Thialf zullen vanaf januari "meer dan verdubbelen". Daardoor ontstaat er volgens de directie van het stadion een begrotingstekort van meer dan 1 miljoen euro.

De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen hebben in 2022 nog 2 miljoen euro in het stadion geïnvesteerd, maar kunnen voor 2023 geen extra geld beloven. De provincie en gemeente vestigen hun hoop nu op het kabinet.

Volgens Thialf zijn de gevolgen "niet te overzien" als het stadion geen extra financiële middelen krijgt. "Bij het ontbreken van een vorm van compensatie kan Thialf op korte termijn niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen", zo valt te lezen in de verklaring.

'Kamer moet met dringende voorstellen komen'

Thialf kan vanwege de financiële problemen naar eigen zeggen niet garanderen dat het huidige schaatsseizoen kan worden afgemaakt. Dit seizoen staan in Heerenveen nog onder meer de NK allround en sprint, de NK afstanden en de WK afstanden op het programma.

De Tweede Kamer spreekt komende maandag over de sportbegroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Thialf wil dat de Kamer met "dringende voorstellen" komt, zodat het stadion zijn "belangrijke functie voor de nationale schaatssport kan behouden".

Thialf heeft het financieel al jaren lastig. Diverse Nederlandse topschaatsers vroegen het kabinet vorig jaar in een brandbrief al om steun. Na de presentatie van het coalitieakkoord in december werd duidelijk dat Thialf jaarlijks 1 miljoen euro van het kabinet zou krijgen.

