Hype rond toptalent Stolz verstomt in Thialf: 'Maar hij gaat nog veel winnen'

Jordan Stolz werd na zijn sensationele wereldbekerzeges in Stavanger al vergeleken met schaatslegende Eric Heiden. Na een minder weekend in Heerenveen is de hype rond het Amerikaanse toptalent wat verstomd, en dat is misschien maar goed ook. "Even rustig aan. Hij is nog maar een junior."

Een half uurtje nadat Stolz al in de tweede bocht van de 1.000 meter in de boarding is gegleden, moet Kjeld Nuis even wat kwijt. "Die jongen is pas achttien, hè", zegt de drievoudig olympisch kampioen. "Op die leeftijd is het niet makkelijk om opeens vol in de schijnwerpers te staan doordat je één weekend heel hard hebt gereden. Want dan gaan mensen heel gekke dingen roepen."

"Laat die Stolz lekker zijn wedstrijden rijden, laat hem beter worden", vervolgt Nuis zijn pleidooi in de tunnel onder het ijs van Thialf. "Het is prachtig dat Amerika weer iemand heeft die zo goed is. Hij is absoluut een verrijking voor het schaatsen. Maar geef hem wat tijd."

Stolz was vorige week hét gesprek in de schaatswereld. De middelbare scholier uit Kewaskum (Wisconsin) maakte grote indruk bij het eerste wereldbekerweekend in Stavanger met winst op de 1.000 en 1.500 meter. Vooral zijn baanrecord op de schaatsmijl - en het verschil van bijna twee seconden met de nummer twee - sprak tot de verbeelding.

Het leverde Stolz in de aanloop naar de World Cup in Heerenveen heel veel aandacht op van de (Nederlandse) media. Hij werd al voorzichtig de opvolger van Shani Davis genoemd, de laatste Amerikaanse man die olympisch goud won. En ook de naam van Heiden - de Amerikaan die bij de Spelen van 1980 alle vijf de langebaanafstanden won - kwam meermaals langs.

"De aandacht van afgelopen week was misschien een beetje too much", glimlacht de Amerikaanse hoofdcoach Matt Kooreman in gesprek met NU.nl. "Jordan doet het momenteel geweldig, daar genieten we allemaal van. Maar als hij in één adem wordt genoemd met Heiden, dan denk ik: oké jongens, even rustig aan. Hij is nog maar een junior."

Uitslagen Jordan Stolz in Thialf 1.000 meter: val

500 meter: 4e plaats

1.500 meter: 9e plaats

Jordan Stolz is altijd heel ontspannen

Stolz presenteerde zich de afgelopen weken als een tiener die niet snel van zijn stuk kan worden gebracht. Als hij na zijn mislukte 1.000 meter in Heerenveen de vraag krijgt of hij zenuwachtig was door de hype die rondom hem is gecreëerd, schudt hij zijn hoofd.

"De aanloop naar dit wereldbekerweekend voelde voor mij niet anders dan anders", zegt Stolz. "Ja, ik heb wat interviews gegeven en misschien was er wat druk, maar dat heeft geen invloed op mijn race gehad. Of ik geniet van alle aandacht? Zo denk ik er eigenlijk helemaal niet over na. Het is gewoon iets wat erbij hoort. Als iemand een interview met mij wil, dan geef ik een interview. That's it."

Volgens Kooreman is het antwoord typerend voor Stolz. "Jordan is heel ontspannen, wat er ook gebeurt. Vorig seizoen kwam hij een keer vlak voor een wedstrijd naar me toe met de vraag of er nog gedweild zou worden. Ik zei: 'Nee man, je hebt nog maar een paar minuten voordat je moet racen.' Vervolgens sprong hij het ijs op en reed hij een Amerikaans record op de 500 meter."

Kooreman ziet het dan ook niet snel gebeuren dat Stolz zal bezwijken onder de druk. "Maar natuurlijk zullen we hem wel helpen om daar goed mee leren om te gaan. Ik denk niet dat hij verkeerd gaat reageren als de verwachtingen groter worden, maar we vergeten niet dat hij nog jong is."

Jordan Stolz viel op de 1.000 meter in Thialf. Foto: Getty Images

Nuis denkt dat Stolz nog heel veel gaat winnen

Op de 1.500 meter van zondag toont Stolz zijn onervarenheid. De Amerikaan noteert een ijzersterke opening van 23,17 seconden - de op een na snelste eerste 300 meter van het hele veld - maar daarna bouwt hij zijn race te voorzichtig op. Met een eindtijd van 1.44,27 wordt hij slechts negende, op negen tienden van de Canadese winnaar Connor Howe.

"Je zag vandaag dat Stolz nog niet half weet wat hij allemaal kan", zegt Nuis, die zelf zilver pakte op de 1.500 meter. "Na zijn opening dacht hij dat hij op dit snelle ijs wel even naar een goede tijd zou glijden. Maar zo makkelijk is het niet."

Nuis heeft desondanks geen twijfels over de potentie van Stolz. "Die jongen is óntzettend goed, een toptalent. Als hij zuinig op zichzelf blijft, gaat hij echt nog heel veel winnen in zijn carrière."

Eerder

Aanbevolen artikelen