Zeldzame nederlaag zette Schouten op scherp: 'Baanrecord dankzij Wiklund'

Irene Schouten wilde zondag wat rechtzetten, na haar zeldzame nederlaag vorige week op de 3 kilometer in Stavanger. Met een baanrecord en een afgetekende overwinning in Thialf herstelde de olympisch kampioene de orde op de lange afstanden.

Ze dacht dat ze zonder druk aan het seizoen zou kunnen beginnen. Dat ze het door haar drie gouden medailles van de Olympische Spelen van Peking geen groot probleem zou vinden als ze in de eerste wedstrijden van de winter wat minder zou presteren.

Maar vorige week in Stavanger merkte Schouten dat ze veel te veel een winnaar is om rustig in een seizoen te kunnen groeien. Bij de wereldbekerwedstrijd in Noorwegen leed ze voor het eerst in ruim anderhalf jaar een nederlaag op 'haar' 3 kilometer en dat stak haar flink.

"Ik werd daar op twee seconden gereden door Ragne Wiklund", zei Schouten zondag in Heerenveen. "Twee seconden vind ik echt heel veel. Ik dacht: ik ben niet helemaal naar Stavanger gereisd om een slechte rit te rijden en te verliezen."

En dus bereidde de dertigjarige Noord-Hollandse zich met wat extra focus voor op de World Cup in Heerenveen. "Ik wilde dit weekend koste wat het kost hard rijden. Jillert (haar coach Jillert Anema, red.) vond dat ik zaterdag wel een marathon kon rijden, maar ik zei: 'Nee, dat ga ik niet doen. Want ik wil zondag de 3 kilometer winnen.'"

Irene Schouten won in Heerenveen de massastart en de 3 kilometer. Foto: Pro Shots

Schouten is deze keer veel sneller dan Wiklund

Op de slotdag van het wereldbekerweekend in Thialf zagen de Nederlandse fans weer de Schouten die vorig seizoen onklopbaar was op de lange afstanden. Met een zeer vlak schema (al haar rondetijden zaten tussen de 30,2 en de 30,7 seconden) kwam de kopvrouw van Team Albert Heijn Zaanlander uit op een toptijd van 3.54,04.

Daarmee was ze ruim een halve seconde sneller dan haar eigen baanrecord. Het verschil met de concurrentie was nog veel groter. De Canadese Isabelle Weidemann werd tweede op 3,66 seconden, terwijl Wiklund als derde eindigde op meer dan vier seconden. "De nederlaag van vorige week heeft me op scherp gezet", zei Schouten. Glimlachend: "Ja, je kunt wel zeggen dat ik dankzij Wiklund dit baanrecord heb gereden."

De afgelopen week had haar wel veel energie gekost, concludeerde Schouten na haar laatste race in Heerenveen. "Dat komt niet door die zeven rondjes van vandaag, daar word ik niet echt heel moe van. Maar het opladen voor de wedstrijden was wel vermoeiend. Ik moet nu eenmaal een bepaalde spanning hebben om goed te kunnen rijden."

Was die spanning er vorige week dan niet in Noorwegen? "Tijdens de wedstrijden wel. Maar mijn voorbereiding op het weekend in Stavanger was net wat minder. Nu dacht ik de hele week alleen maar: ik móét goed zijn. Dat kwam puur uit mezelf, mijn coaches zeiden dat ik de World Cups dit seizoen ook als trainingswedstrijden mag zien. Maar misschien ben ik gewoon niet het type schaatser dat dat kan."

