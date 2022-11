Schouten wint met baanrecord 3.000 meter in Thialf, Leerdam derde op 500 meter

Irene Schouten heeft zondag met een baanrecord de 3.000 meter bij de wereldbeker in Heerenveen gewonnen. De Nederlandse klokte een tijd van 3.54,04. Jutta Leerdam werd op de 500 meter de hoogst geklasseerde Nederlandse met een derde plek.

Schouten was in Thialf veel sterker dan haar concurrentie. De olympische kampioene op de 3.000 meter was ruim 3,5 seconden sneller dan nummer twee Isabelle Weidemann (3.57,70) uit Canada.

Ragne Wiklund eindige vorige week in het Noorse Stavanger nog als eerste, maar moest nu genoegen nemen met plek drie. De Noorse reed een tijd van 3.58,31.

Joy Beune belandde met een tijd van 3.58,72 net buiten het podium. Ze eindigde vóór de Canadese Ivanie Blondin (3.59,82). Nummer zes Marijke Groenewoud was de laatste schaatsster met een tijd onder de vier minuten (3.59,90).

Antoinette Rijpma-de Jong, die zaterdag voor het eerst in haar carrière een wereldbekerzege op de 1.500 meter boekte, werd achtste met een tijd van 4.00,24. De 27-jarige schaatsster eindige net achter Martina Sáblíková (4.00,13).

Uitslag 3.000 meter vrouwen 1. Irene Schouten (Ned) 3.54,04

2. Isabelle Weidemann (Can) 3.57,70

3. Ragne Wiklund (Noo) 3.58,31

4. Joy Beune (Ned) 3.58,72

5. Ivanie Blondin (Can) 3.59,82

6. Marijke Groenewoud (Ned) 3.59,90

8. Antoinette Rijpma-de Jong (Ned) 4.00,24

Jutta Leerdam werd derde op de 500 meter, achter Min-Sun Kim en Vanessa Herzog. Foto: Pro Shots

Leerdam weer op podium

Min-Sun Kim heeft de 500 meter op haar naam geschreven. De Zuid-Koreaanse klokte een tijd van 37,21. Ze was in Thialf beduidend sterker dan haar concurrentie. De 23-jarige schaatsster was 0,27 seconden sneller dan de nummer twee Vanessa Herzog (37,48) uit Oostenrijk.

Leerdam, die vrijdag de 1.000 meter won en zaterdag op de 1.500 meter achtste werd, was iets langzamer dan Herzog. De schaatsster van Jumbo-Visma klokte een tijd van 37,51.

Het was de tweede wereldbekerzege van Kim dit seizoen. Ze was vorige week in het Noorse Stavanger ook al de snelste met een tijd van 37,55. Leerdam eindigde toen als tweede (38,06).

Marrit Fledderus schaatste in Heerenveen naar een persoonlijk record van 37,55 en werd met die tijd vijfde. Olympisch kampioene Erin Jackson uit de Verenigde Staten was 0,02 seconden sneller (37,53) en belandde op plek vier.

Femke Kok deed het beter dan vorige week in Stavanger, toen ze teleurstellend twaalfde werd. De Nederlands recordhoudster op de 500 meter kwam met een tijd van 37,66 wel opnieuw tekort voor een podiumplek. De Friezin eindigde als zesde.

Uitslag 500 meter vrouwen 1. Min-Sun Kim (ZKo) 37,21

2. Vanesse Herzog (Oos) 37,48

3. Jutta Leerdam (Ned) 37,51

4. Erin Jackson (VS) 37,53

5. Marrit Fledderus (Ned) 37,55

6. Femke Kok (Ned) 37,66

9. Dione Voskamp (Ned) 37,89

11. Michelle de Jong (Ned) 37,92

