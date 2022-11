Kim boekt tweede wereldbekerzege op 500 meter, Leerdam weer op podium

Delen via E-mail

Min-Sun Kim heeft zondag bij de wereldbeker in Heerenveen de 500 meter bij de vrouwen op haar naam geschreven. De Zuid-Koreaanse klokte een tijd van 37,21. Jutta Leerdam eindigde als hoogst geklasseerde Nederlandse als derde.

Min-Sun Kim was in Thialf beduidend sterker dan haar concurrentie. De 23-jarige schaatsster was 0,27 seconden sneller dan de nummer twee Vanessa Herzog (37,48) uit Oostenrijk.