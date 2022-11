Howe verrast Nuis en Krol op 1.500 meter en boekt eerste wereldbekerzege

Connor Howe heeft zondag verrassend de 1.500 meter gewonnen bij de wereldbeker schaatsen in Heerenveen. De 22-jarige Canadees klopte olympisch kampioen Kjeld Nuis en wereldkampioen Thomas Krol in Thialf.

Nuis zette in de eerste rit een scherpe tijd van 1.43,64 neer. Daarmee zat hij maar 0,64 seconden boven zijn eigen baanrecord. Het leek lange tijd genoeg voor de zege, tot Howe in de voorlaatste rit uithaalde: 1.43,38. Krol pakte brons in 1.43,83.

Patrick Roest, die zaterdag de 5 kilometer won in een baanrecord, eindigde op de 1.500 meter als zesde in 1.44,11. Wesly Dijs (dertiende in 1.45,20) en Louis Hollaar (veertiende in 1.45,38) vielen buiten de top tien.