Rijpma-de Jong en de eeuwige strijd van de vele afstanden: 'Soms wel lastig'

Antoinette Rijpma-de Jong was zaterdag vanzelfsprekend erg blij met haar eerste wereldbekerzege op de 1.500 meter. Maar door de primeur in Thialf dringt zich ook de vraag op of de allrounder zich niet meer op één afstand moet specialiseren.

Ze noemt het met een knipoog "de eeuwige strijd van de vele afstanden". "Er zijn zo veel dingen die ik leuk vind en die ik graag wil", zegt Rijpma-de Jong met een glimlach. "Het is supermooi dat ik alles kan, maar soms is het ook wel lastig."

De 27-jarige Friezin is ook dit weekend in Heerenveen weer een van de schaatsers met het drukste programma. Ze rijdt de 1.000, 1.500 en 3.000 meter en kan op al die afstanden meedoen om het podium. Tegelijkertijd is ze op geen enkel onderdeel week in week uit de allerbeste.

Rijpma-de Jong debuteerde al in 2012 in de wereldbeker. Zaterdag boekte ze in Heerenveen pas haar vierde individuele zege in de World Cup, en de eerste op de 1.500 meter. Haar vorige drie gouden medailles waren op de 3 kilometer, de afstand die altijd het beste bij haar leek te passen en waarop ze in 2021 wereldkampioen werd.

Met de 1.500 meter had Rijpma-de Jong lang een haat-liefdeverhouding, maar het laatste jaar lijkt de schaatsmijl steeds meer haar beste afstand te worden. "Ik weet dat de 1.500 meter moment erg lekker gaat", zegt ze. "Vroeger was het negen van de tien keer een gevecht met mezelf, maar dat is inmiddels niet meer zo. En dus begin ik het een steeds leukere afstand te vinden."

Antoinette Rijpma-de Jong wacht in spanning af of haar tijd op de 1.500 meter goed genoeg is voor de zege. Foto: Pro Shots

Rijpma-de Jong start zondag in Thialf in de slotrit van de 3 kilometer

De progressie van Rijpma-de Jong op de 1.500 meter stelt haar voor een lastige keuze. Moet ze meer op de kortere afstanden gaan trainen, zodat ze explosiever wordt en meer snelheid kan ontwikkelen in het begin van de 1.000 en 1.500 meter? Of blijft ze het allroundprogramma volgen dat haar hele carrière al prima werkt?

"Dat is zeker een discussiepuntje tussen mij en Jac", zegt Rijpma-de Jong met een glimlach over haar coach Jac Orie. "Ik wil wel meer op snelheid trainen, maar Jac wijst me er dan altijd op dat dat ten koste zal gaan van mijn 3 kilometer. Zo werkt het nu eenmaal: als je op het ene wint, lever je bij het andere in."

Afscheid nemen van de 3 kilometer - zoals ze eerder al wel gedaan heeft met de 5 kilometer - gaat Rijpma-de Jong voorlopig te ver. "Ook omdat ik het allrounden nog veel te mooi vind en de 3 kilometer daar erg belangrijk voor is", zegt de Europees kampioene op de klassieke vierkamp van 2021. "Op een gegeven moment moet ik misschien wel een keuze gaan maken. Maar nu is deze manier van trainen nog goed voor mij."

Rijpma-de Jong is zondag op de slotdag van het wereldbekerweekend een van de vier Nederlandse schaatssters in de A-groep van de 3 kilometer. Ze neemt het in de laatste rit op tegen de Tsjechische routinier Martina Sáblíková. Het programma in Thialf begint om 13.30 uur met de 1.500 meter voor mannen. De 3.000 meter start om 14.50 uur.

